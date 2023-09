Experimente an versteinerten Insekten bringen Licht auf wahre Farben

Ein Forscherteam der Universität Nanjing, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und des University College Cork hat eine Technik entwickelt, die möglicherweise die Abschätzung der Färbung einiger versteinerter Insekten ermöglicht. Frühere Studien haben gezeigt, dass es schwierig ist, die wahre Farbe versteinerter Insekten zu bestimmen, mit Ausnahme derjenigen, die in Bernstein konserviert wurden. Diese Fossilien sind typischerweise einfarbig und weisen einzigartige Muster in Grautönen auf. In ihrer kürzlich in den Proceedings of the Royal Society B veröffentlichten Studie beschreibt das Team seinen Ansatz und seine Ergebnisse.

Um Farbmuster abzuschätzen, verglichen die Forscher moderne Insekten, deren Aussehen mit versteinerten Proben ähnelte, die sie zuvor erhalten hatten. Diese modernen Insekten wurden in Aluminiumfolie eingewickelt und durch Backen bei Temperaturen zwischen 200 und 500 °C einer simulierten Versteinerung unterzogen. Anschließend untersuchte das Team die Proben mit einem Rasterelektronenmikroskop und verglich sie mit den versteinerten Proben.

Ihre Ergebnisse zeigten, dass dunklere Flecken auf den gebackenen Proben Bereichen des Exoskeletts entsprachen, die reich an Melanin, einem dunklen Pigment, waren. Diese dunkleren Flecken waren hitzebeständiger, was darauf hindeutet, dass sie auch widerstandsfähiger gegen Zersetzung waren. Dies deutet darauf hin, dass dunklere Bereiche auf versteinerten Insekten wahrscheinlich Teile der antiken Lebewesen darstellen, die ebenfalls einen höheren Melaningehalt hatten. Daher könnten diese dunkleren Bereiche Hinweise zur Abschätzung der Färbung der Fossilien liefern.

Das Team beobachtete außerdem, dass das Erhitzen der Insekten eine Zwischenphase verursachte, in der sie vollständig schwarz wurden, bevor sie in andere Muster übergingen. Dies deutet darauf hin, dass Experimente wie dieses neue Forschungen zur Abschätzung der Färbung versteinerter Insekten ermöglichen könnten.

Zusammenfassend demonstriert diese Studie eine neue Technik zur Schätzung von Farbmustern bei versteinerten Insekten. Durch den Vergleich moderner Insekten, die einer simulierten Versteinerung unterzogen wurden, mit versteinerten Proben identifizierten die Forscher dunklere Bereiche, die wahrscheinlich Teilen der antiken Lebewesen mit höherem Melaningehalt entsprachen. Diese Technik eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung der Färbung versteinerter Insekten.

Quelle: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333