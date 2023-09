Experimentelle Biologie und Medizin werden 2024 auf den Gold-Open-Access-Verlag Frontiers übertragen

By

Experimental Biology and Medicine (EBM), die renommierte Zeitschrift der Society of Experimental Biology and Medicine (SEBM), wird im Januar 2024 zum Gold-Open-Access-Verlag Frontiers wechseln. Dieser Schritt zielt darauf ab, die globale Forschungsgemeinschaft durch Angebote besser zu unterstützen Open Access zu seinen Publikationen.

Unter der Führung von Chefredakteur Dr. Steven R. Goodman hat EBM bedeutende Veränderungen durchlaufen und sich zu einem weltweit führenden Unternehmen auf diesem Gebiet entwickelt. Dr. Goodmans Vision bestand darin, die Reichweite und Berichterstattung der Zeitschrift durch die Hinzufügung neuer Kategorien und die Umgestaltung der Zusammensetzung des Redaktionsausschusses zu erweitern. Damit deckt EBM nun 22 Kategorien ab, die verschiedene Phasen der biomedizinischen Forschung abdecken.

EBM konzentriert sich auf die Veröffentlichung biomedizinischer Forschungsergebnisse, die für die medizinische Praxis relevant sind. Zu den Kategorien gehören Anatomie/Pathologie, Anwendungen der künstlichen Intelligenz/maschinellen Lernens in der biomedizinischen Forschung, Biochemie und Molekularbiologie, Bioimaging und viele mehr. Mit seiner breiten Reichweite und globalen Expansion verfügt EBM über Niederlassungen und globale Redakteure auf fünf Kontinenten und plant eine weitere Expansion.

Die Partnerschaft zwischen EBM und Frontiers zielt darauf ab, das Engagement für Open-Access-Publikationen im Bereich der experimentellen Biologie voranzutreiben. Dr. Steven Goodman brachte seine Begeisterung über diese Zusammenarbeit zum Ausdruck und erklärte, dass die Umstellung auf ein vollständig Open-Access-Modell die Unterstützung von EBM für Forscher weltweit verbessern werde.

Frontiers, der sechstgrößte Forschungsverlag und der am dritthäufigsten zitierte Verlag, ist dafür bekannt, bahnbrechende Entdeckungen von Top-Experten auf ihrem Gebiet zu veröffentlichen. Mit der Mission, wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen, verfolgt Frontiers einen forscherzentrierten Ansatz und nutzt Technologie und künstliche Intelligenz, um strenge Qualitätsstandards einzuhalten.

Mit dem Übergang von EBM zu Frontiers können Forscher ab dem 4. Oktober 2023 damit beginnen, Manuskripte über das Frontiers-Portal einzureichen. Dieser Schritt steht im Einklang mit dem wachsenden Engagement, die Wissenschaft für alle offen und zugänglich zu machen.

Weitere Informationen zu Frontiers finden Sie auf deren Website [Quelle: frontiersin.org]. Um mehr über die Vorteile einer SEBM-Mitgliedschaft zu erfahren oder die EBM-Redaktion zu kontaktieren, besuchen Sie bitte [Quelle: sebm.org].

