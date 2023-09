Das James Webb-Weltraumteleskop entdeckt kohlenstoffbasierte Moleküle im vermuteten Ozeanwelt

By

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat eine aufregende Entdeckung gemacht, indem es Hinweise auf kohlenstoffbasierte Moleküle in der Atmosphäre eines Exoplaneten namens K2-18 b gefunden hat. Dieser Exoplanet, der 120 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt liegt, gilt als potenzieller Ozean- oder „Hycean“-Welt, was ihn zu einem verlockenden Ziel für Astronomen auf der Suche nach außerirdischem Leben macht. Der Planet hat einen Radius, der zwei- bis dreimal größer ist als der der Erde, und befindet sich in der bewohnbaren Zone seines Sterns, wo möglicherweise flüssiges Wasser vorhanden ist.

Die neuen Erkenntnisse des JWST zeigten das Vorhandensein von Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre von K2-18 b, was auf die Möglichkeit eines Wasserozeans unter einer wasserstoffreichen Atmosphäre hinweist. Das Fehlen von Ammoniak stützt die Hypothese eines Wasserozeans auf dem Planeten weiter. Diese Beobachtungen unterstreichen, wie wichtig es ist, bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems verschiedene bewohnbare Umgebungen zu berücksichtigen.

K2-18 b fällt in die Kategorie der „Sub-Neptune“, das sind Planeten mit einer Größe zwischen der Erde und Neptun. Diese einzigartigen Planeten stellen für Astronomen ein Rätsel dar, die immer noch über die Natur ihrer Atmosphären diskutieren. Die Beobachtungen des JWST von K2-18 b zielen darauf ab, den Schleier über die Atmosphären und Umweltbedingungen sowohl der Sub-Neptun- als auch der Hycean-Welten zu lüften.

Abgesehen von der Entdeckung von Kohlenstoffmolekülen deuteten die Beobachtungen des JWST auch auf das Vorhandensein von Dimethylsulfid (DMS) in der Atmosphäre von K2-18 b hin. Auf der Erde wird DMS hauptsächlich vom Leben produziert, insbesondere vom Phytoplankton. Die Bestätigung des Vorhandenseins von DMS in der Atmosphäre von K2-18 b könnte ein weiterer wichtiger Schritt zur Suche nach Anzeichen für potenzielles Leben auf dem Exoplaneten sein.

Bei Spekulationen über außerirdisches Leben auf K2-18 b ist jedoch Vorsicht geboten. Während das Vorhandensein von flüssigem Wasser und Kohlenstoffmolekülen vielversprechende Anzeichen sind, garantieren sie nicht die Existenz von Leben oder die Fähigkeit des Planeten, lebende Organismen zu unterstützen. Die Größe des Planeten, gepaart mit dem möglichen Kochen seiner Ozeane, könnte ihn unbewohnbar machen.

Die Zusammensetzung entfernter Exoplanetenatmosphären wie der von K2-18 b zu bestimmen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da das reflektierte Licht im Vergleich zur Helligkeit des Muttersterns schwach ist. Forscher überwanden dieses Hindernis, indem sie den Transit des Planeten über die Oberfläche seines Sterns aufzeichneten und das Sternenlicht analysierten, das durch seine Atmosphäre strömte. In der Atmosphäre vorhandene chemische Elemente und Verbindungen hinterlassen im Sternenlicht deutliche „Fingerabdrücke“, die ihre Zusammensetzung verraten.

Der erweiterte Wellenlängenbereich und die beispiellose Empfindlichkeit des JWST ermöglichten die Erkennung dieser Spektralmerkmale während nur zwei Transits von K2-18 b und lieferten eine vergleichbare Präzision wie acht Beobachtungen, die das Hubble-Weltraumteleskop über mehrere Jahre hinweg durchgeführt hat. Dies zeigt die Leistungsfähigkeit und Fähigkeiten des JWST bei der Entschlüsselung der atmosphärischen Eigenschaften von Exoplaneten.

Weitere Beobachtungen von K2-18 b sind mit dem Mid-Infrared Instrument (MIRI) des JWST geplant, um die Ergebnisse zu validieren und weitere Informationen über die Umweltbedingungen des Planeten zu sammeln. Das Team hinter dieser Forschung möchte letztendlich Lebenszeichen auf einem bewohnbaren Exoplaneten entdecken, was unser Verständnis der Existenz jenseits der Erde revolutionieren würde.

