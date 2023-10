Erster Nachweis von Quarzwolken auf dem Exoplaneten WASP-17 b gefunden

Forscher haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop der NASA eine aufregende Entdeckung auf dem Exoplaneten WASP-17 b gemacht, der 1,300 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Sie haben Hinweise auf Bergkristalle oder Quarz in den Höhenwolken dieses heißen Jupiter-Exoplaneten entdeckt. Dies ist das erste Mal, dass ein solches Mineral, das häufig auf der Erde vorkommt, auf einem Exoplaneten beobachtet wurde.

Silikate sind silizium- und sauerstoffreiche Mineralien, die auf der Erde und dem Mond sowie in anderen Gesteinsobjekten unseres Sonnensystems reichlich vorhanden sind. Magnesiumreiche Silikate wurden in Meteoriten, Asteroiden und sogar in der Atmosphäre von Exoplaneten und Braunen Zwergen gefunden. Bisher war jedoch bekannt, dass kristallines SiO2 oder Quarz nur auf der Erde existiert.

„Wir waren begeistert! Aus früheren Beobachtungen wussten wir, dass es in der Atmosphäre von WASP-17 b Aerosole – winzige Partikel, die Wolken oder Dunst bilden – geben müssen, aber wir haben nicht erwartet, dass sie aus Quarz bestehen“, sagte Dr. David Grant, a Forscher an der University of Bristol und Erstautor der Studie.

WASP-17 b ist ein großer Exoplanet mit einem Volumen, das mehr als siebenmal so groß ist wie das von Jupiter. Seine Masse beträgt weniger als die Hälfte der Masse des Jupiter und ist damit einer der schwächsten bekannten Exoplaneten. Seine kurze Umlaufzeit von nur 3.7 Erdentagen macht ihn zu einem idealen Kandidaten für die Transmissionsspektroskopie, eine Technik zur Untersuchung der Filter- und Streueffekte der Planetenatmosphäre auf das Sternenlicht.

Das James Webb-Weltraumteleskop beobachtete das WASP-17-System fast zehn Stunden lang und sammelte dabei mehr als 10 Helligkeitsmessungen. Durch die Analyse der Menge jeder Wellenlänge, die von der Atmosphäre des Planeten blockiert wird, entdeckten die Forscher eine unerwartete „Beule“ bei 1,275 Mikrometern, die auf das Vorhandensein von Quarz in den Wolken hinweist.

Im Gegensatz zu Mineralpartikeln, die in den Wolken der Erde vorkommen, werden die Quarzkristalle in den Wolken von WASP-17 b nicht von einer felsigen Oberfläche hochgeschwemmt. Sie entstehen tatsächlich in der Atmosphäre des Planeten selbst. Diese Kristalle haben einen Durchmesser von etwa 10 Nanometern und ähneln in ihrer Form den sechseckigen Prismen, die typischerweise auf der Erde zu finden sind, jedoch in einem viel kleineren Maßstab.

Die extreme Hitze von WASP-17 b, etwa 1,500 Grad Celsius (2,700 °F), und der niedrige Druck in seiner Atmosphäre ermöglichen die direkte Bildung fester Kristalle aus Gas, ohne eine flüssige Phase zu durchlaufen. Dies steht im Gegensatz zur Erde, wo niedrigere Temperaturen und höherer Druck dazu führen, dass sich Wasserdampf direkt in Eiskristalle umwandelt. Das Vorhandensein von Quarzwolken auf dem Exoplaneten bietet Einblicke in die verschiedenen Materialien und Umweltbedingungen, die den Planeten prägen.

Um den Planeten als Ganzes zu verstehen, ist es wichtig, die Zusammensetzung der Wolken zu verstehen. WASP-17 b ist durch Gezeiten blockiert, wobei eine Hemisphäre ständig seinem Wirtsstern zugewandt ist, was zu einer heißen Tagseite und einer kühleren Nachtseite führt. Der Temperaturunterschied zwischen diesen beiden Seiten treibt starke Winde an, die die Quarzkristalle von der Nachtseite, wo sie entstehen, zur heißeren Tagseite transportieren, wo sie verdampfen.

Diese bahnbrechende Entdeckung wurde 2023 in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Zusätzliches Material und Interviews für diese Studie wurden von Laura Betz und Christine Pulliam für die NASA bereitgestellt.

Quellen:

– Die Astrophysical Journal Letters (2023)

– nasa.gov