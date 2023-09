Die Entdeckung von Megamonodontium mccluskyi: Eine riesige fossile Spinne aus Australien

Wissenschaftler haben kürzlich eine neue Art „riesiger“ fossiler Spinnen entdeckt und beschrieben, die vor 11 bis 16 Millionen Jahren im heutigen Australien existierte. Diese Spinne mit dem Namen Megamonodontium mccluskyi ist das erste Fossil, das jemals gefunden wurde und zur Familie der Barychelidae gehört. Sie ähnelt der lebenden Gattung Monodontium, ist jedoch deutlich größer und misst von Zehe zu Zehe etwa 50 mm.

Die Entdeckung von Megamonodontium mccluskyi ist bedeutsam, da sie eine große Lücke in unserem Verständnis der Evolutionsgeschichte der Spinnen schließt. Australien hat nur eine begrenzte Anzahl an Spinnenfossilien hervorgebracht, wobei diese Neuentdeckung erst die fünfte ist. Dr. Matthew McCurry von der University of New South Wales bezeichnet diesen Befund als „sehr bedeutsam“, da er neue Informationen über das Aussterben der Spinnen enthüllt und Einblicke in die Vergangenheit gewährt.

Das Fossil legt nahe, dass Megamonodontium mccluskyi in ähnlichen Umgebungen lebte wie sein heutiger Verwandter, der in Feuchtwäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea vorkommt. Das Aussterben dieser Spinnengruppe auf dem australischen Festland fiel jedoch mit der Zeit zusammen, in der das Land im Laufe der Zeit immer trockener wurde.

Megamonodontium mccluskyi ist nicht nur das größte bekannte Spinnenfossil Australiens, sondern auch das erste Fossil der Familie Barychelidae, das weltweit gefunden wurde. Dieser Befund weist darauf hin, dass Falltürspinnen mit Bürstenfüßen wie Megamonodontium mccluskyi aufgrund ihrer grabenden Natur nicht oft als Fossilien erhalten bleiben.

An den Fossilien durchgeführte mikroskopische Untersuchungen ergaben einen außergewöhnlichen Erhaltungsgrad, der es den Wissenschaftlern ermöglichte, komplizierte Details wie die Struktur der Klauen der Spinne und haarähnliche Borsten an ihrem Körper und ihren Beinen zu analysieren. Setae erfüllen mehrere Funktionen, darunter die Wahrnehmung von Chemikalien und Vibrationen, die Verteidigung und die Kommunikation.

Diese jüngste Entdeckung von Megamonodontium mccluskyi bietet wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte und Umweltveränderungen, die die Welt vor Millionen von Jahren geprägt haben. Weitere Forschung und Analyse solcher Fossilien sind von entscheidender Bedeutung, um unser Verständnis der alten Ökosysteme und der Lebewesen, die einst in ihnen lebten, zu erweitern.

Quellen:

– Universität von New South Wales

– Das Zoologische Journal der Linnean Society

– Australisches Museum

– Queensland Museum