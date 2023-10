Der Clara Carver Award ehrt junge Forscher in der analytischen Schwingungsspektroskopie

By

Die Coblentz Society hat den Clara Carver Award ins Leben gerufen, um außergewöhnliche Beiträge junger Menschen in der angewandten analytischen Schwingungsspektroskopie zu würdigen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet der Infrarot- (IR), Terahertz- (THz) oder Raman-Spektroskopie in der angewandten analytischen Schwingungsspektroskopie.

Associate Professor Ishan Barman von der Johns Hopkins University wurde zum Empfänger des diesjährigen Clara Carver Award ernannt. Er ist ein führender Forscher in der Abteilung für Maschinenbau mit gemeinsamen Positionen in den Bereichen Onkologie, Radiologie und Radiologie.

Der Preis wird auf der jährlichen SciX-Konferenz verliehen, die vom 8. bis 13. Oktober in Sparks, Nevada, stattfinden soll. Ishan Barman sprach mit uns über seine jüngsten Forschungen zur Kombination von Raman-Spektroskopie und quantitativer Phasenmikroskopie zur Untersuchung der durch Bacteroides fragilis-Toxin (BFT) in Brustkrebszellen hervorgerufenen morphomolekularen Veränderungen.

Als Analysemethode wurde die Raman-Spektroskopie gewählt, da sie in einzigartiger Weise detaillierte molekulare Informationen liefern kann, ohne dass Markierungen oder Farbstoffe erforderlich sind. Im Gegensatz zu anderen spektroskopischen Techniken ist die Raman-Spektroskopie nicht-invasiv und kann die molekulare Zusammensetzung von Zellen und Geweben in ihrem natürlichen Zustand direkt analysieren. Dies machte es zu einer idealen Wahl für die Untersuchung der subtilen Veränderungen, die durch von Mikrobiota sezernierte Metaboliten in Krebszellen hervorgerufen werden.

Die von Ishan Barman und seinen Kollegen verwendete Technik bietet einen nicht-invasiven, markierungsfreien Ansatz zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Mikrobiota und Krebszellen auf Einzelzellebene. Herkömmliche Tests in diesem Bereich beinhalten häufig die Einführung exogener Markierungen oder Farbstoffe, die möglicherweise das Zellverhalten verändern können. Der markierungsfreie Ansatz ermöglicht die Beobachtung und Analyse von Zellen in ihrem natürlichen Zustand, ohne ihre Umgebung zu stören.

Die Kombination von Raman-Spektroskopie und quantitativer Phasenmikroskopie ermöglicht die Erfassung morphologischer und molekularer Informationen aus Zellen. Dieser multimodale Ansatz ermöglicht ein umfassenderes Verständnis darüber, wie Mikrobiota das Verhalten von Krebszellen beeinflussen, was herkömmlichen Methoden fehlt.

Maschinelles Lernen spielt eine entscheidende Rolle bei der Analyse der komplexen Daten, die durch Raman-Spektroskopie erzeugt werden. Es hilft bei der Identifizierung von Mustern, Trends und Unterschieden in den Daten, die für menschliche Analysten möglicherweise schwer zu erkennen sind. Algorithmen für maschinelles Lernen verleihen der Analyse Präzision und Objektivität und erhöhen die Robustheit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse.

Die von Ishan Barman und seinem Team durchgeführten Untersuchungen ergaben einen „BFT-Gedächtniseffekt“, bei dem eine kurzfristige Exposition gegenüber von Mikrobiota abgesonderten Metaboliten dauerhafte Auswirkungen auf das Verhalten von Krebszellen hatte. Die durch BFT induzierten biomolekularen Veränderungen blieben nicht nur bestehen, sondern verstärkten sich möglicherweise auch nach dem Tumorwachstum, was auf die Bedeutung der Wechselwirkungen zwischen Mikrobiota und Krebszellen bei der Gestaltung des Krebsfortschritts hinweist.

Obwohl die Studie wertvolle Erkenntnisse liefert, ist es wichtig, ihre Grenzen anzuerkennen. Die Forschung konzentrierte sich auf einen bestimmten von Mikrobiota sezernierten Metaboliten (BFT), und es gibt noch viele andere Metaboliten und Wechselwirkungen zu erforschen. Darüber hinaus ist die Komplexität des Mikrobioms und sein Einfluss auf Krebs noch immer nicht vollständig verstanden.

Diese bahnbrechende Arbeit hat das Potenzial, unser Verständnis der langfristigen Auswirkungen von Mikrobiota auf das Fortschreiten von Krebs zu verbessern. Durch ein umfassenderes Verständnis dieser Wechselwirkungen können neue therapeutische Ziele und Strategien zur Behandlung von Krebs im Kontext des Mikrobioms identifiziert werden.

Quelle: The Coblentz Society, Johns Hopkins University

Definitionen:

– Analytische Schwingungsspektroskopie: ein Zweig der Spektroskopie, der Schwingungsenergieniveaus von Molekülen nutzt, um ihre chemischen Eigenschaften zu untersuchen

– Raman-Spektroskopie: eine spektroskopische Technik zur Analyse der molekularen Zusammensetzung von Zellen und Geweben in ihrem natürlichen Zustand

– Mikrobiom: die Mikroorganismen, ihr genetisches Material und ihre Umgebung in einem bestimmten Lebensraum oder einer bestimmten Gemeinschaft