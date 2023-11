Neue Satellitendaten geben Anlass zur Besorgnis über eine Überfüllung des Weltraums

By

Die jüngsten Ankündigungen verschiedener Länder und Unternehmen zu umfangreichen Satellitenanträgen haben Bedenken hinsichtlich der Überfüllung der erdnahen Umlaufbahn geweckt. Laut einer kürzlich in Science veröffentlichten Studie haben die Länder im Zeitraum zwischen 2017 und 2022 insgesamt über eine Million Satelliten beantragt, darunter mehr als 300 separate Satellitensysteme. Dieser Anstieg der Anmeldungen hat zu Ängsten vor möglichen Kollisionen und einer Zunahme von Weltraummüll geführt.

Die Einreichungen erfolgen Jahre im Voraus, um das Funkfrequenzspektrum zu koordinieren und sicherzustellen, dass neue Satellitensignale bestehende nicht stören. Das Problem liegt jedoch darin, dass entweder ein erheblicher Teil dieser Satelliten tatsächlich starten wird, was zu einer überlasteten Erdumlaufbahn mit über 100,000 zusätzlichen Satelliten führt, oder dass die Betreiber möglicherweise aus strategischen Gründen mehr Satelliten beantragen, als sie starten möchten finanzieller Gewinn.

Es gibt Hinweise darauf, dass einige Unternehmen ihre Anmeldezahlen erhöhen könnten. Beispielsweise hat ein französisches Unternehmen namens E-Space zwei Konstellationen mit Hunderttausenden Satelliten beantragt, sein CEO hat jedoch Pläne für „mindestens 30,000“ Satelliten erwähnt. OneWeb, ein weiterer Satellitenbetreiber, hat in mehreren Ländern Anträge für Tausende zusätzlicher Satelliten gestellt.

Die Situation wird noch dadurch erschwert, dass in verschiedenen Ländern unterschiedliche Verwaltungsvorschriften und Gebühren für Satellitenanmeldungen gelten. Einige Länder bieten möglicherweise günstigere Konditionen an, was dazu führt, dass Satellitenbetreiber ihre Anträge über mehrere Staaten einreichen, um von unterschiedlichen Vorschriften und Kosten zu profitieren.

Da die Zahl der Satellitenmeldungen weiter steigt, steht die Internationale Fernmeldeunion, die für die Koordinierung des Satellitenbetriebs zuständige UN-Agentur, vor der Herausforderung, Störungen zu verhindern und die steigende Zahl der Meldungen zu verwalten. In den kommenden Jahren wird es von entscheidender Bedeutung sein, ein Gleichgewicht zwischen dem Einsatz von Satelliten und der Gewährleistung einer sicheren und nachhaltigen Weltraumumgebung zu finden.

Häufigste Fragen

F: Was ist eine niedrige Erdumlaufbahn?

A: Die niedrige Erdumlaufbahn ist die Region des Weltraums im Umkreis von 2,000 Kilometern um die Erdoberfläche. Hier befinden sich die meisten Satelliten und die Internationale Raumstation (ISS).

F: Warum ist die Überfüllung im Weltraum ein Problem?

A: Überfüllung im Weltraum kann zu Kollisionen zwischen Satelliten und zur Entstehung von Weltraummüll führen. Diese Kollisionen können erhebliche Schäden an Satellitensystemen verursachen und das Risiko künftiger Kollisionen erhöhen, wodurch ein Kaskadeneffekt entsteht.

F: Was ist die Internationale Fernmeldeunion?

A: Die Internationale Fernmeldeunion (ITU) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die globale Telekommunikationsnetze und -dienste, einschließlich des Satellitenbetriebs, überwacht. Es koordiniert die Zuweisung von Funkfrequenzspektren und Orbitalplätzen für Satelliten, um Störungen zu verhindern.

F: Was sind Satelliteneinreichungen?

A: Satellitenanmeldungen sind Vorschläge, die der Internationalen Fernmeldeunion von Nationen oder Organisationen vorgelegt werden, die den Start von Satelliten planen. Diese Unterlagen enthalten Einzelheiten zur Umlaufbahn des Satelliten, zur Frequenznutzung und andere technische Informationen.

Quelle: Wissenschaft, Internationale Fernmeldeunion