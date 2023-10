Die vielfältige Entwicklung der Fledermauszähne und -kiefer: Die Geheimnisse lüften

Eine neue Studie hat Licht auf die bemerkenswerte Evolutionsgeschichte der Fledermauszähne und -kiefer geworfen. Nachtfledermäuse, zu denen über 200 Arten gehören, die hauptsächlich in den amerikanischen Tropen vorkommen, weisen eine breite Palette an Kieferstrukturen auf, die sich an unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten angepasst haben. Diese Forschung beleuchtet die faszinierenden Veränderungen in der Anzahl, Größe, Form und Positionierung der Zähne bei diesen Fledermäusen.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Fledermäuse mit kürzeren Schnauzen aufgrund räumlicher Einschränkungen tendenziell weniger Zähne haben. Andererseits können Fledermäuse mit verlängerten Kiefern mehr Zähne aufnehmen, was an die Vorfahren der Plazenta-Säugetiere erinnert. Diese Ergebnisse bieten Einblicke in die Entwicklung der Gesichter von Säugetieren, insbesondere in die Entwicklung von Kiefern und Zähnen.

Die an der Studie beteiligten Forscher weisen darauf hin, dass Fledermäuse alle vier Arten von Zähnen besitzen, die auch Menschen haben – Schneidezähne, Eckzähne, Prämolaren und Molaren. Was wirklich bemerkenswert ist, ist, dass Nachtfledermäuse innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von 25 Millionen Jahren eine rasche Diversifizierung ihrer Ernährung erlebt haben. Heutzutage ernähren sich verschiedene Arten dieser Gruppe von Insekten, Früchten und Nektar bis hin zu Fisch und sogar Blut.

Alexa Sadier, die Hauptautorin der Studie, betont die faszinierende Vielfalt dieser Fledermausarten. Einige haben kurze Gesichter und kräftige Kiefer, mit denen sie leicht durch harte Fruchtschalen beißen können, während andere lange Schnauzen haben, die darauf spezialisiert sind, Nektar aus Blumen zu saugen. Die rasche Entwicklung dieser Vielfalt in ihren Kiefern und Zähnen wirft Fragen über die zugrunde liegenden Mechanismen auf, die diese Veränderungen vorangetrieben haben.

Um diese Geheimnisse zu erforschen, setzte das Forschungsteam fortschrittliche Techniken wie CT-Scans ein, um die Kiefer, Prämolaren und Backenzähne von über 100 Nachtfledermausarten zu untersuchen. Ihre Ergebnisse zeigten die Existenz von „Entwicklungsregeln“, die die Anordnung der Zähne auf der Grundlage der Ernährung der Fledermäuse bestimmen. Fledermäuse mit längerem oder mittlerem Kiefer haben typischerweise drei Prämolaren und drei Molaren auf jeder Seite, während Fledermäuse mit kürzerem Kiefer, die häufig Früchte fressen, dazu neigen, entweder den mittleren Prämolaren, den hinteren Molaren oder beide zu verlieren.

Der begrenzte Platz bei Kurzkieferfledermäusen erklärt das Vorhandensein breiterer vorderer Backenzähne. Aufgrund des Platzmangels werden die ersten Zähne dieser Fledermäuse größer, da der Platz für nachfolgende Zähne nicht ausreicht. Diese Ergebnisse stellen Annahmen über die Zahnentwicklung in Frage und geben Aufschluss über die Regulierung von Zahnwachstum, -form und -größe bei Säugetieren.

Diese Studie hat umfassendere Auswirkungen auf das Verständnis der Zahnentwicklung bei Säugetieren. Bisherige Forschungen zur Zahnentwicklung konzentrierten sich hauptsächlich auf Mäuse mit hochspezialisierten Schneidezähnen und Backenzähnen. Es bleibt unklar, ob die gleichen genetischen und entwicklungsbedingten Mechanismen das Zahnwachstum bei Säugetieren wie Fledermäusen und Menschen steuern, die über „erfahrenere“ Zahngarnituren verfügen.

Zukünftig planen die Forscher, ihre Studie um die Untersuchung noktilionoider Schneide- und Eckzähne zu erweitern. Durch eine tiefere Untersuchung der genetischen und entwicklungsbedingten Mechanismen, die die Zahnentwicklung dieser Fledermäuse beeinflussen, könnten weitere Einblicke in die in diesen Arten verborgenen Evolutionsgeheimnisse gewonnen werden.

