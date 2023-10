Neue Studie stellt die Vorstellung vom „Überleben der Unspezialisierten“ bei Säugetieren in Frage

Eine aktuelle Studie zum Stammbaum der Säugetiere hat überraschende Merkmale bei Arten aufgedeckt, die mehrere Massenaussterben überlebt haben. Die Studie widerspricht der lang gehegten Annahme, dass generalistische oder „langweilige“ Säugetiere diejenigen waren, die katastrophale Ereignisse ertragen mussten, und zeigt, dass die Überlebenden einzigartige und fortschrittliche Merkmale für ihre jeweiligen Epochen besaßen.

Die gängige Meinung vom „Überleben der Unspezialisierten“ legt nahe, dass generalisierte Tiere am wenigsten wahrscheinlich aussterben. Die Forscher fanden jedoch heraus, dass die Säugetiere, die das Massenaussterben überlebten, für ihre Zeit tatsächlich ziemlich weit fortgeschritten waren. Diese Tiere hatten neue Eigenschaften, die ihnen möglicherweise zum Überleben verholfen und ihnen evolutionäre Flexibilität verliehen haben.

Die Studie konzentrierte sich auf Synapsiden, eine Gruppe von Tieren, deren einzige verbleibende Mitglieder Säugetiere sind. Die Forscher erstellten einen umfangreichen Stammbaum der Synapsiden, um die evolutionären Strahlungen im Laufe der Zeit zu verstehen. Entgegen früherer Annahmen stellten sie fest, dass das Überleben nicht nur von generalistischen Merkmalen abhängt. Größere Synapsiden, nicht nur generalistische Insektenfresser, gehörten zu bestimmten Zeitpunkten in der Geschichte zu den Überlebenden.

Der Beginn dieser Forschung wurde durch eine 2019 veröffentlichte Studie von David Grossnickle, einem Assistenzprofessor am Oregon Institute of Technology, inspiriert. Seine Studie machte deutlich, dass kleine, insektenfressende Säugetiere dazu neigen, schwierige Zeiten zu überstehen. Als Grossnickle sich an die Forscher wandte, erwarteten sie, ein ähnliches Muster bei früheren Säugetieren und ihren Vorfahren zu finden. Das Muster begann jedoch zu verschwinden, als sie tiefer in die Geschichte der Synapsiden eintauchten.

Weitere Analysen ergaben, dass einige Arten, die zunächst als unspezialisiert galten, tatsächlich neuartige Merkmale aufwiesen. Beispielsweise verfügten Säugetiere aus der Dinosaurierzeit über fortschrittliche Zähne, die es ihnen ermöglichten, nicht nur in Beute zu schneiden, sondern auch Nahrung zu zermahlen, was in Zeiten der Nahrungsknappheit einen Vorteil verschaffte.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Studie nicht darauf hindeutet, dass spezialisierte Tiere weniger vom Aussterben bedroht sind. Vielmehr wird hervorgehoben, dass die Arten, die das Massenaussterben überlebten, Merkmale aufwiesen, die alles andere als generisch waren. Tiere mit neuartigen Merkmalen wie fortschrittlichen Zahnmerkmalen oder effizienteren Kiefern zur Zerkleinerung verschiedener Nahrungsmittel gediehen erst, als ältere Abstammungslinien ausstarben.

Die Implikationen dieser Studie gehen über Säugetiere hinaus und stellen Wissenschaftler vor die Herausforderung, andere Gruppen zu untersuchen und herauszufinden, ob in ihren evolutionären Diversifizierungen ähnliche Feinheiten bestehen. Die Forschung liefert ein tieferes Verständnis der Funktionsweise der Evolution und legt nahe, dass es möglicherweise keinen konsistenten Satz von Merkmalen gibt, die die Vorfahren evolutionärer Diversifikationen typischerweise besaßen.

Quelle: *Nature Ecology and Evolution*