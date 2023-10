Evolutionärer Zufall: Wie die Mopsfledermaus zum Spezialjäger wurde

By

Eine neue Studie stellt den lange gehegten Glauben an ein evolutionäres Wettrüsten zwischen Fledermäusen und Insekten in Frage. Der Biologe Lasse Jakobsen von der Universität Süddänemark und sein Team fragen sich, warum manche Fledermäuse, wie zum Beispiel die Mopsfledermaus, bei der Jagd auf fliegende Insekten deutlich leiser sind als andere. Anstatt dies als eine Anpassung an ein Wettrüsten zu betrachten, schlagen die Forscher vor, dass die einzigartige Jagdstrategie der Mopsfledermaus ein evolutionärer Zufall ist, der es ihr ermöglichte, sich zu einem Spezialjäger zu entwickeln.

In der Studie beobachteten Jakobsen und seine Kollegen, dass die meisten nahen Verwandten des Mopses Fledermäuse sind, die Insekten fressen, die auf Oberflächen wie Blättern und Zweigen sitzen. Diese Fledermäuse sind viel leiser als Falkenfledermäuse, die Insekten in der Luft fangen. Diese Beobachtung veranlasste die Forscher zu der Annahme, dass der Vorfahre des Mopses wahrscheinlich eine Nachlesefledermaus war und dass sich seine Fähigkeit, fliegende Insekten zu jagen, unabhängig von der Theorie des Wettrüstens entwickelte.

Laut Jakobsen handelt es sich bei der reduzierten Anruflautstärke der Barbastelle nicht um eine absichtliche Anpassung. Vielmehr handelt es sich um eine morphologische Beschränkung, die von den Vorfahren der Fledermäuse geerbt wurde, die Geräusche aus ihrer Nase abgeben, was zu leiseren Rufen führt. Die Barbastelle kann einfach keine lauteren Rufe erzeugen. Wie es der Zufall wollte, ermöglichte diese Beschränkung der Fledermaus, eine Nische zu besetzen, in der sie fliegende, nachtaktive Insekten jagt, die anderen Fledermäusen geschickt ausweichen, aber die Rufe der Mopsfledermaus mit geringer Lautstärke nicht hören können.

Diese Studie stellt die vorherrschende Vorstellung in Frage, dass die Jagdstrategie des Mopses eine Reaktion auf das Gehör von Insekten sei. Stattdessen deutet es darauf hin, dass der Mops aufgrund seiner morphologischen Einschränkungen in eine spezielle ökologische Nische fiel und von seiner einzigartig ruhigen Jagdtechnik profitierte.

Diese Forschung wirft ein neues Licht auf die evolutionären Prozesse, die die Interaktionen zwischen Raubtieren und Beutetieren vorantreiben. Es verdeutlicht die Komplexität ökologischer Beziehungen und die vielfältigen Wege, die Arten einschlagen können, um ökologische Nischen zu nutzen. Während die Theorie des Wettrüstens für viele Interaktionen zwischen Raubtieren und Beutetieren weiterhin relevant ist, unterstreicht der Fall der Mopsfledermaus die Rolle von Zufall und Zufall bei der Gestaltung der Vielfalt des Lebens auf der Erde.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist die Hypothese des Wettrüstens zwischen Fledermäusen und Insekten?

A: Die Hypothese des Wettrüstens legt nahe, dass sich Fledermäuse und Insekten als Reaktion auf die Jagd- und Fluchtstrategien des anderen entwickeln und ständig versuchen, sich gegenseitig zu überlisten.

F: Warum sind Mopsfledermäuse leiser als andere Fledermäuse?

A: Mopsfledermäuse sind aufgrund einer morphologischen Einschränkung, die sie von ihren Vorfahren, die auf der Suche nach Nahrung sind, geerbt haben, leiser. Sie geben Geräusche aus ihrer Nase ab, was zu einer geringeren Ruflautstärke führt.

F: Sind Mopsfledermäuse das Ergebnis einer Adaption des Wettrüstens?

A: Die neue Studie stellt die Vorstellung in Frage, dass die Jagdstrategie der Mopsfledermaus eine Reaktion auf ein Wettrüsten mit Insekten ist. Stattdessen geht man davon aus, dass das geringe Rufvolumen der Fledermaus ein evolutionärer Zufall ist, der es ihr ermöglicht hat, eine spezielle ökologische Nische zu besetzen.

F: Was ist eine Nachlesefledermaus?

A: Sammlerfledermäuse sind Fledermäuse, die Insekten fangen, die auf Oberflächen wie Blättern und Zweigen sitzen, anstatt sie im Flug zu jagen.

F: Wie jagen Mopsfledermäuse fliegende Insekten, wenn sie leiser sind als andere Fledermäuse?

A: Mopsfledermäuse jagen Fluginsekten, die ihre Rufe mit geringer Amplitude nicht hören können. Diese Insekten sind geschickt darin, anderen Fledermäusen auszuweichen, sind jedoch nicht in der Lage, die einzigartige Jagdtechnik des Mopses zu erkennen.