Das herkömmliche Verständnis darüber, wie Landsäugetiere ihren charakteristischen Gangstil entwickelten, wurde durch eine kürzlich von der Harvard-Universität durchgeführte Studie in Frage gestellt. Jahrzehntelang wurde angenommen, dass Säugetiere von reptilienähnlichen Vorfahren abstammen, was zu einem Übergang von der Krabbelhaltung mit gespreizten Beinen zu einer Gehhaltung mit unter dem Körper positionierten Beinen führte. Diese als Lateral-Sagittal-Paradigma bekannte Hypothese wurde in Lehrbüchern über Anatomie und Evolution ausführlich gelehrt.

Die neue Studie legt jedoch nahe, dass dieser lange gehegte Glaube möglicherweise falsch ist. Die Forscher argumentieren, dass es zu falschen Evolutionshypothesen führen kann, wenn man sich ausschließlich auf Beobachtungen moderner Tiere wie lebender Säugetiere und Reptilien verlässt. Um ein genaueres Verständnis zu erlangen, betonte das Team die Bedeutung der Analyse von Fossilienbeständen und der Untersuchung ausgestorbener Tiere.

Durch die Untersuchung des Fossilienbestands hoffen die Forscher, die anatomischen Veränderungen, den Zeitpunkt dieser Veränderungen und den selektiven Druck zu identifizieren, der die Entwicklung der Fortbewegung bei Säugetieren vorangetrieben hat. Die Autoren der Studie argumentieren, dass evolutionäre Narrative ohne diese historische Perspektive zu bloßen spekulativen Geschichten werden können, denen es an empirischer Unterstützung mangelt.

Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass es bei der Konstruktion von Evolutionsszenarien von entscheidender Bedeutung ist, den Fossilienbestand heranzuziehen. Obwohl der Fossilienbestand nur begrenzte Informationen über Weichgewebe wie Muskeln und Sehnen liefert, bleibt er eine wichtige Ressource für das Verständnis der Veränderungen, die im Laufe der Evolutionsgeschichte stattgefunden haben.

Zusammenfassend stellt die von Harvard geleitete Studie das traditionelle Verständnis des Fortbewegungsübergangs von Reptilien zu Säugetieren in Frage. Indem sie die Notwendigkeit der Untersuchung des Fossilienbestands hervorheben, fordern die Forscher einen strengeren und evidenzbasierten Ansatz zum Verständnis der Evolutionsgeschichte der Fortbewegung.

