Eine aktuelle Studie von Professor Mehdi Zare vom International Institute of Earthquake Engineering and Seismology zeigt, dass der Klimawandel möglicherweise in direktem Zusammenhang mit dem Auftreten von Erdbeben steht. Zare, ein Experte für Ingenieurseismologie, präsentierte seine Ergebnisse während einer Veranstaltung zur Wissenschaftsförderungswoche im Iran.

Traditionell wurden Erdbeben mit Bewegungen tektonischer Platten in Verbindung gebracht, aber Zares Forschungen deuten darauf hin, dass durch den Klimawandel ausgelöste Verwerfungen auch zur seismischen Aktivität beitragen können. Während der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Erdbeben noch untersucht wird, eröffnen diese neuen Erkenntnisse einen neuen Bereich der wissenschaftlichen Erforschung.

Darüber hinaus betonte Zare das Problem der Landsenkung, das im Iran zu einem dringenden Problem geworden sei. Unter Landsenkung versteht man das allmähliche Absinken oder Absinken der Erdoberfläche aufgrund verschiedener Faktoren wie Untertagebau, Entwässerung oder Verdichtung des Grundwasserleitersystems. Allein im Iran sind derzeit 400 Ebenen, insbesondere in den Provinzen Teheran, Alborz und Isfahan, von Bodensenkungen betroffen.

Berichten zufolge ist die Hauptursache für die Bodensenkung im Land die übermäßige Entnahme von Grundwasser und die Misswirtschaft der Wasserressourcen. Diese nicht nachhaltigen Praktiken führen zu einer allmählichen Erschöpfung der Umwelt, was im Laufe der Zeit zum Absinken der Erdoberfläche führt. Diese stille Form des Erdbebens hat schwerwiegende Folgen, darunter strukturelle Schäden, hohe Wartungskosten und wirtschaftliche Verluste.

Mit dem allmählichen Rückgang der Grundwasserversorgung aufgrund des erhöhten Wasserverbrauchs wird das Phänomen der Bodensenkung immer ausgeprägter und stellt eine erhebliche Bedrohung für den Iran dar. Forscher auf diesem Gebiet haben es mit „Krebs“ verglichen und beschreiben es als „irreversibles Risiko“ und den „Tod der Erde“. Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Problem anzugehen, bevor es weiter eskaliert.

Als Reaktion auf die wachsende Besorgnis startete das Nationale Kartografische Zentrum im Jahr 2016 ein Projekt zur landesweiten Überwachung der Senkungsrate mithilfe von Satellitendaten und -bildern. Das Projekt hat 252 Senkungsgebiete identifiziert, was das Ausmaß des Problems verdeutlicht.

Es ist wichtig zu erkennen, dass der Klimawandel und menschliches Eingreifen die Hauptfaktoren sind, die zur Landsenkung im Iran beitragen. Übermäßige Grundwasserentnahme, ineffiziente Bewässerungsmethoden und das Vorhandensein illegaler Brunnen verschärfen das Problem. Darüber hinaus deuten Prognosen darauf hin, dass die Temperatur im Iran in den nächsten 2.6 Jahren um 40 Grad Celsius ansteigen wird, was zu einem noch größeren Bedarf an Wasserressourcen führen wird.

Für politische Entscheidungsträger und Interessengruppen ist es unerlässlich, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Belastungen für die Umwelt zu verringern und nachhaltige Wassermanagementstrategien umzusetzen. Die Anpassung an den Klimawandel und eine bessere Bewirtschaftung der Wasserressourcen sind von entscheidender Bedeutung, um die Zukunft Irans und anderer Regionen, die von Landsenkungen betroffen sind, zu sichern.

