Wissenschaftler vermuten, dass Hinweise auf den neunten Planeten auf Mängel in unserem Verständnis der Schwerkraft hinweisen könnten

Zwei Wissenschaftler haben vorgeschlagen, dass die Beweise, die auf die Existenz eines verborgenen neunten Planeten in unserem Sonnensystem hinweisen, tatsächlich auf Mängel in unserem Verständnis der Schwerkraft hinweisen könnten. Durch die Untersuchung der Auswirkungen, die die größere Milchstraßengalaxie auf Objekte am äußeren Rand des Sonnensystems haben würde, untersuchten die Wissenschaftler, ob die Schwerkraft durch die modifizierte Newtonsche Dynamik (MOND) genau beschrieben wird.

MOND ist eine Theorie, die möglicherweise erklärt, wie Galaxien mit hoher Geschwindigkeit rotieren können, ohne auseinanderzufliegen, ohne dass dunkle Materie erforderlich ist. Man geht derzeit davon aus, dass Dunkle Materie eine unsichtbare Form der Materie ist, die Galaxien gravitativ zusammenhält und verhindert, dass sie sich auflösen. MOND geht davon aus, dass Newtons Gravitationsgesetz bis zu einem gewissen Punkt korrekt ist, bei großen Rotationsgeschwindigkeiten jedoch ein anderes Gravitationsverhalten zum Tragen kommt.

Die Verbindung zwischen MOND und dem hypothetischen neunten Planeten, der oft als Planet Neun bezeichnet wird, ergibt sich aus dem ungewöhnlichen Verhalten von Objekten im Kuipergürtel, einer Scheibe in den äußeren Bereichen unseres Sonnensystems. Es wurde festgestellt, dass einige dieser Objekte eigenartige Umlaufbahnen und Häufungen aufwiesen, was auf die Anwesenheit eines verborgenen Planeten schließen lässt. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob diese seltsamen Umlaufbahnen durch MOND erklärt werden können.

Ihre Untersuchungen deuteten darauf hin, dass MOND tatsächlich für die eigentümliche Häufung im Kuipergürtel verantwortlich sein könnte. Sie gehen davon aus, dass die Umlaufbahnen bestimmter Objekte im äußeren Sonnensystem über Millionen von Jahren möglicherweise von der Milchstraße gravitativ beeinflusst oder mitgezogen wurden, anstatt sich an den Rest des Sonnensystems anzupassen.

Die Wissenschaftler betonen jedoch, dass ihre Ergebnisse auf einem kleinen Datensatz basieren, und sie erkennen an, dass andere mögliche Erklärungen gültig sein könnten. Dennoch glauben sie, dass die Erforschung des äußeren Sonnensystems wertvolle Einblicke in die Schwerkraft und grundlegende Probleme der Physik liefern kann.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden am 22. September im Astronomical Journal veröffentlicht.

