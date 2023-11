Das Schnurren von Katzen kann mehr als nur Muskelkontraktionen sein: Enthüllung des geheimen Mechanismus

By

Das rätselhafte Schnurren von Katzen hat Katzenforschern lange Zeit Rätsel aufgegeben, doch eine bahnbrechende Studie legt nahe, dass hinter diesem beruhigenden Geräusch mehr steckt als bisher angenommen. Im Gegensatz zur weithin akzeptierten Annahme, dass Schnurren das Ergebnis willkürlicher Muskelkontraktionen ist, stellt ein neuer Bericht eine bahnbrechende Theorie vor, die diese vorherrschende Annahme in Frage stellt.

Laut der in Current Biology veröffentlichten Studie ist Schnurren nicht nur ein Produkt von Muskelkrämpfen, sondern vielmehr ein Ergebnis der myoelastischen aerodynamischen Phonationstheorie. Die Studie zeigt, dass Bindegewebsmassen, sogenannte Kehlkopfpolster, eingebettet in die Stimmlippen von Hauskatzen, der Schlüssel zur Erzeugung dieser angenehmen Vibrationen in ihrem Kehlkopf sind.

Diese Theorie geht davon aus, dass die Polster in den Stimmlippen auf den Luftstrom reagieren, der in die Lunge ein- und austritt, und selbsttragende niederfrequente Schwingungen auslösen, ohne dass Muskelkontraktionen erforderlich sind. Mit anderen Worten: Die Vibrationen entstehen durch die asymmetrischen Kräfte, die beim Öffnen und Schließen der Stimmbänder auf den Glottiszyklus wirken.

Um diese Theorie zu testen, führten Wissenschaftler Experimente an acht Katzenkehlköpfen durch, die jeweils einer Katze entnommen wurden, die aufgrund einer unheilbaren Krankheit auf humane Weise eingeschläfert worden war. Die Kehlköpfe wurden in vertikale Röhren gelegt, die warme, feuchte Luft lieferten und so die gleichen Bedingungen wie beim Atmen simulierten. Bemerkenswerterweise konnten die Forscher die ausgeprägte niederfrequente Phonationscharakteristik des Schnurrens ohne jegliche Nervenstimulation hervorrufen.

Während die Studie die Möglichkeit nicht ausschließt, dass Muskelkontraktionen beim Schnurren eine Rolle spielen, wird behauptet, dass die Luftdynamik der primäre Auslöser für den Vibrationsmechanismus sein könnte. Diese revolutionäre Entdeckung stellt das bestehende Verständnis darüber, wie Katzen ihr beruhigendes Schnurren erzeugen, in Frage.

FAQ:

Q: Warum schnurren Katzen?

A: Es wurde beobachtet, dass Katzen in verschiedenen Situationen schnurren, beispielsweise wenn sie zufrieden, gestresst oder sogar verletzt sind. Während die genauen Gründe für das Schnurren rätselhaft bleiben, vermuten Forscher, dass Kätzchen schnurren, um ihre Anwesenheit mit ihren Müttern zu kommunizieren. Schnurren kann die Wundheilung unterstützen und es wird angenommen, dass es Serotonin freisetzt, ähnlich wie das menschliche Lächeln.

Die Ergebnisse des Artikels haben unter Biomechanik-Ingenieuren einige Kontroversen ausgelöst, die argumentieren, dass die Studie die komplexen Systeme einer lebenden Katze außer Acht lässt. Sie vergleichen es mit der Analyse des Geräusches, das das abgetrennte Mundstück eines Blasinstruments erzeugt, losgelöst von seinem musikalischen Kontext. Dennoch öffnet diese Forschung neue Türen zum Verständnis der fesselnden Welt der Lautäußerungen von Katzen und lüftet die Geheimnisse hinter dem liebenswerten Schnurren von Katzen.