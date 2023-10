Einwohner Vancouvers werden diesen Samstag Zeuge einer spektakulären ringförmigen Sonnenfinsternis

Vancouverer werden an diesem Samstag die Gelegenheit haben, Zeuge eines faszinierenden Himmelsereignisses zu werden – einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Dies geschieht, wenn sich der Mond an seinem am weitesten von unserem Planeten entfernten Punkt zwischen der Erde und der Sonne ausrichtet, was für diejenigen, die das Glück haben, sich auf dem Weg der Ringform zu befinden, zu einem faszinierenden „Feuerring“ um die Sonne führt.

Auch wenn Vancouver nicht innerhalb der ringförmigen Zone liegt, können die Bewohner dennoch eine partielle Sonnenfinsternis beobachten, wobei fast 75 Prozent des Phänomens sichtbar sind. Die Sonnenfinsternis beginnt um 8:08 Uhr, erreicht ihren Höhepunkt um 9:20 Uhr und endet gegen 10:38 Uhr. Anstelle einer vollständigen Blockade können die Zuschauer in Vancouver damit rechnen, eine dünne Sichel der Sonne hinter dem Mond hervorlugen zu sehen.

Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass der direkte Blick in die Sonne während einer ringförmigen Sonnenfinsternis ohne geeigneten Augenschutz unsicher ist. Vor diesem Hintergrund wird die Abteilung für Physik und Astronomie der University of British Columbia (UBC) eine Public-Viewing-Veranstaltung vor dem UBC-Buchladen veranstalten. Sie stellen den Teilnehmern Brillen zur Beobachtung der Sonnenfinsternis zum Ausleihen zur Verfügung und sorgen dafür, dass jeder dieses himmlische Spektakel sicher miterleben kann.

Obwohl einige mit totalen Sonnenfinsternissen verbundene Phänomene, wie z. B. ein Temperaturabfall und das Schweigen der Vögel, während einer ringförmigen Sonnenfinsternis weniger wahrscheinlich auftreten, bleibt sie ein sehenswerter Anblick. Dr. Jaymie Matthews, emeritierter Professor an der Abteilung für Physik und Astronomie der UBC, drückte seine Begeisterung aus und erklärte: „Wir sind alle Weltraumtouristen.“ Bisher hat er sechs totale Sonnenfinsternisse miterlebt und freut sich schon auf seine siebte im April 2024. Dr. Douglas Scott, ein weiterer Professor der Abteilung, fügte hinzu: „Eine partielle Sonnenfinsternis ist eine der großartigsten Shows der Natur – und sie ist kostenlos!“

Für diejenigen, die dieses seltene Ereignis unbedingt erleben möchten, findet am Samstag, den 14. Oktober, von 8 bis 10 Uhr im Außenbereich der UBC Bookstore die öffentliche Besichtigung der ringförmigen Sonnenfinsternis statt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Veranstaltung wetterabhängig ist und jede Absage bis 40:7 Uhr PT auf der jeweiligen Webseite bekannt gegeben wird.

Markieren Sie also Ihren Kalender, schnappen Sie sich Ihre Sonnenfinsternis-Brille und begeben Sie sich zur UBC, um die einmalige Gelegenheit zu erhalten, die Schönheit und Ehrfurcht einer ringförmigen Sonnenfinsternis zu erleben.

