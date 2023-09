Das Potenzial der DNA-Sequenzierung bei der Suche nach Leben auf dem Mars

By

Wissenschaftler suchen ständig nach Biosignaturen, um Lebenszeichen auf anderen Planeten zu erkennen. Eine dieser Biosignaturen ist die DNA, die sich als wirksamer Marker zur Identifizierung von Arten und zum Verständnis ihrer evolutionären Beziehungen erwiesen hat. Die DNA-Sequenzierung hat verschiedene Bereiche revolutioniert, darunter Industrie, Medizin und Paläontologie. Nun glauben Forscher, dass diese Technologie auch bei der Suche nach außerirdischem Leben helfen könnte.

Ein kürzlich veröffentlichter Artikel mit dem Titel „DNA-Sequenzierung auf Pikogramm-Ebene zur Untersuchung des Lebens auf Mars und Erde“ untersucht die Möglichkeit, DNA in Marsgesteinen nachzuweisen. Hauptautor Jyothi Basapathi Raghavendra, Ph.D. Forscher an der Universität Aberdeen betont, dass es auf dem Mars möglicherweise mikrobielles Leben gibt, wenn auch in äußerst geringen Mengen. Um solche Lebensformen zu erkennen, ist fortschrittliche Ausrüstung erforderlich.

Bei der neuen Methode namens Nanoporen-Technologie wird elektrischer Strom durch Poren in Nanogröße geleitet. Wenn ein DNA-Strang die Nanopore passiert, verändert er den Strom und liefert so wertvolle Informationen über die DNA. Oxford Nanopore Technologies hat ein Tool namens MinION entwickelt, das DNA mit unglaublicher Empfindlichkeit sequenzieren kann und dabei nur zwei Pikogramm Material benötigt (ein Pikogramm ist ein Billionstel Gramm).

Um die Leistungsfähigkeit von MinION zu testen, führten die Forscher Experimente mit Bodenproben aus der Atacama-Wüste in Chile durch, einer zum Mars analogen Umgebung. Die Ergebnisse waren sehr vielversprechend: Das Tool konnte bereits DNA-Konzentrationen von nur 10 Pikogramm erfolgreich nachweisen. Selbst bei weiterer Verdünnung der Proben konnte MinION mikrobielle Taxa in einer bemerkenswerten Konzentration von 2 Pikogramm nachweisen, dem niedrigsten bisher festgestellten Grenzwert.

Diese Erkenntnisse haben erhebliche Auswirkungen auf die Suche nach Leben auf dem Mars. Die Mars Sample Return-Mission, die im Jahr 2033 Proben zurückgeben soll, könnte von dieser Technologie stark profitieren. Durch die Analyse von Marsbodenproben mit MinION können Wissenschaftler wertvolle Hinweise auf mikrobielles Leben finden.

Die Studie unterstreicht auch die Herausforderungen bei der Untersuchung von Umgebungen mit geringer Biomasse und den Bedarf an verbesserten Technologien mit erhöhter Empfindlichkeit und Spezifität. Bei Erfolg könnte die DNA-Sequenzierung neue Wege zum Verständnis der Artenvielfalt sowohl auf der Erde als auch auf anderen Planeten eröffnen.

Quelle: „DNA-Sequenzierung auf Pikogramm-Ebene zur Untersuchung des Lebens auf Mars und Erde“, Nature Scientific Reports, Jyothi Basapathi Raghavendra, et al.

Definitionen:

– Biosignaturen: Chemische Fingerabdrücke, die das Leben auf dem Planeten hinterlassen hat und die auf die Anwesenheit außerirdischer Organismen hinweisen.

– Nanoporen-Technologie: Eine Methode, bei der ein elektrischer Strom durch Poren in Nanogröße geleitet wird, um DNA zu analysieren.

– Picogramm: Ein Billionstel Gramm, eine Einheit zur Messung extrem kleiner Materialmengen.

Quelle: Nature Scientific Reports, Jyothi Basapathi Raghavendra et al.