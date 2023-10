Biologische und medizinische Forschung: Priorisierung weiblicher Körper

By

Im Bereich der biologischen und medizinischen Forschung besteht seit langem die Tendenz, männliche Körper gegenüber weiblichen zu priorisieren. Diese Voreingenommenheit, die in der Wissenschaft als „männliche Norm“ bezeichnet wird, hat zu erheblichen Lücken in unserem Verständnis der weiblichen Physiologie geführt, wie die Forscherin und Autorin Cat Bohannon hervorhebt.

Traditionell konzentrierten sich Studien mit Mäusen, einem in der Forschung häufig vorkommenden Modellorganismus, hauptsächlich auf männliche Probanden. Diese Entscheidung ergibt sich aus der Tatsache, dass weibliche Säugetiere einen Brunstzyklus haben, was ihre Biologie komplexer macht. Aus diesem Grund haben sich viele Forscher dafür entschieden, weibliche Probanden gänzlich auszuschließen, was zu einer erheblichen Auslassung wichtiger Daten führte.

Darüber hinaus wurden in klinischen Arzneimittelstudien in der Vergangenheit Patientinnen im gebärfähigen Alter aufgrund von Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf einen sich entwickelnden Fötus ausgeschlossen. Diese Altersgruppe umfasst jedoch einen Großteil des Lebens von Frauen und hinterlässt eine erhebliche Lücke in unserem Verständnis darüber, wie Medikamente den weiblichen Körper beeinflussen.

Obwohl sich in den letzten Jahren die Vorschriften weiterentwickelt haben und eine stärkere Vertretung weiblicher Probanden in klinischen Studien erfordern, bleiben frühere Experimente unverändert. Dies bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der derzeit auf dem Markt befindlichen verschreibungspflichtigen Medikamente möglicherweise nicht ausreichend an weiblichen Körpern getestet wurde. Dies gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit dieser Medikamente für Frauen, Transmänner und einige nicht-binäre Personen.

Bohannons Buch „Eve: How the Female Body Drove 200 Million Years of Human Evolution“ befasst sich mit den historischen und biologischen Faktoren, die den weiblichen Körper und seine einzigartigen Merkmale geformt haben. Von der Untersuchung der Ursprünge der Menstruation bis hin zur Erforschung des höheren Alzheimer-Risikos bei Frauen wirft das Buch Licht auf die übersehenen Aspekte der weiblichen Biologie.

Das Versäumnis, den weiblichen Körper angemessen zu untersuchen und zu verstehen, hat erhebliche Konsequenzen. Beispielsweise werden Opioide, häufig verschriebene Schmerzmittel, im weiblichen Körper anders verarbeitet, was zu längeren Nebenwirkungen und einem höheren Suchtrisiko führt. Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass Frauen sich schneller von der Narkose erholen als Männer und bei chirurgischen Eingriffen möglicherweise ein anderes Behandlungsprofil benötigen.

Herzerkrankungen, eine der häufigsten Todesursachen bei Frauen, stellen aufgrund der unterschiedlichen Symptome besondere Herausforderungen dar. Bei Frauen können Symptome wie schwere Verdauungsstörungen oder unerklärliche Angstzustände auftreten, die oft mit anderen Erkrankungen verwechselt werden können.

Das Bewusstsein für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede und die Notwendigkeit einer umfassenderen Forschung ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse für alle Menschen. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um der Erforschung des weiblichen Körpers in der biologischen und medizinischen Forschung Vorrang einzuräumen und sicherzustellen, dass Therapien, Medikamente und Behandlungen für alle wirksam und sicher sind.

Quellen:

– Penguin Random House, „Eve: Wie der weibliche Körper 200 Millionen Jahre menschlicher Evolution vorangetrieben hat“ von Cat Bohannon