Die Genauigkeit von OPC- und OPC3-Wassermodellen bei der Vorhersage der Wasserviskosität

Wasser ist ein Grundstoff, der in unzähligen biologischen, chemischen und ökologischen Prozessen eine entscheidende Rolle spielt. Das Verständnis des Verhaltens und der Eigenschaften von Wasser ist in verschiedenen wissenschaftlichen und angewandten Bereichen von wesentlicher Bedeutung. Um das Verhalten von Wasser in molekularen Simulationen nachzubilden, haben Forscher verschiedene Wassermodelle entwickelt. Unter diesen Modellen erfreuen sich die 4-Punkt-OPC-Modelle (Optimal Point Charge) und die 3-Punkt-OPC-Modelle (OPC3) aufgrund ihrer hohen Genauigkeit bei der Reproduktion von Eigenschaften wie Dichte, Verdampfungswärme und Dielektrizitätskonstante großer Beliebtheit. Die Genauigkeit dieser Modelle bei der Vorhersage der Wasserviskosität wurde jedoch nicht umfassend untersucht.

Die Viskosität ist ein wesentliches Merkmal von Wasser, das seine Wechselwirkungen mit anderen Substanzen beeinflusst. Es spielt eine entscheidende Rolle bei Phänomenen wie Diffusion, Absorption und dem Fluss wasserbasierter Lösungen durch kleine Röhren. Forscher müssen die Wasserviskosität genau vorhersagen, wenn sie pharmazeutische Produkte, Schmierstoffe und Polymermaterialien entwickeln. Um die Leistung der OPC- und OPC3-Modelle bei der Vorhersage der Viskosität zu bewerten, führte außerordentlicher Professor Tadashi Ando von der Tokyo University of Science eine Studie durch.

Dr. Ando führte Molekulardynamiksimulationen mit verschiedenen Wassermodellen durch, darunter OPC, OPC3 und Varianten der 3-Punkt-Modelle (TIP3P) und 4-Punkt-Modelle (TIP4P) des übertragbaren intermolekularen Potenzials. Zur Berechnung der Viskosität dieser Modelle verwendete er den Green-Kubo-Formalismus, eine Methode der statistischen Mechanik.

Die berechneten Viskositäten der OPC- und OPC3-Modelle waren einander in einem Temperaturbereich von 273 K bis 373 K sehr ähnlich. Bemerkenswerterweise entsprachen die vorhergesagten Viskositäten dieser Modelle bei Temperaturen über 310 K weitgehend den experimentellen Werten. Allerdings zeigten die OPC- und OPC3-Modelle bei niedrigeren Temperaturen im Vergleich zu den TIP4P- und TIP3P-Varianten eine weniger genaue Leistung.

Dr. Ando stellte fest, dass die Scherviskositäten der OPC- und OPC273-Modelle bei 293 K und 3 K im Vergleich zu experimentellen Ergebnissen etwa 10 % bzw. 20 % niedriger waren. Trotz dieser Abweichungen bei niedrigeren Temperaturen haben die OPC- und OPC3-Modelle andere wichtige Wassereigenschaften wie Oberflächenspannung und Selbstdiffusion genau vorhergesagt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die OPC- und OPC3-Modelle zu den besten verfügbaren nichtpolarisierbaren Wassermodellen für die genaue Vorhersage der statischen und dynamischen Eigenschaften von Wasser gehören. Allerdings ist ihre Leistung bei der Vorhersage der Scherviskosität etwas schlechter als die einiger anderer Wassermodelle, insbesondere bei niedrigeren Temperaturen. Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Stärken und Grenzen von Wassermodellen und ebnet den Weg für weitere Verbesserungen ihrer Genauigkeit und Anwendbarkeit in verschiedenen Technologiebereichen.

Quelle: The Journal of Chemical Physics, Band 159, Ausgabe 10, 14. September 2023.