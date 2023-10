Sind Menschen bei Teamwork-Herausforderungen besser als Roboter? Neue Studie zeigt die Bedeutung der Zusammenarbeit

By

Eine bahnbrechende Studie von Ph.D. Studenten der University of Newcastle haben die Dynamik zwischen Menschen und Robotern bei teambasierten Aufgaben beleuchtet. Die Studie konzentrierte sich auf den Vergleich der Leistung von Teams, die sowohl aus menschlichen als auch aus KI-Spielern bestanden, mit Teams, die nur aus menschlichen Spielern bestanden. Ziel dieser Forschung war es, die Teamfähigkeit von Menschen und Robotern in einer computerbasierten Herausforderung zu bewerten, die dem beliebten Arcade-Spiel Pong ähnelt.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass menschliche Teams Teams mit einem Roboterspieler übertrafen. Es wurde beobachtet, dass menschliche Spieler eine überlegene Intuition zeigten, die es ihnen ermöglichte, die Handlungen ihres Partners zu verstehen und Anpassungen vorzunehmen, um die Teamleistung zu verbessern. Umgekehrt schien es Teams mit einem Roboterspieler an diesem Wettbewerbsvorteil zu mangeln, was die Bedeutung menschlicher Intuition und Anpassungsfähigkeit in kollaborativen Umgebungen unterstreicht.

Besonders interessant ist, dass in der Studie auch untersucht wurde, ob Teams besser abschneiden, wenn sie zusammenarbeiten oder gegeneinander antreten. Überraschenderweise wurde festgestellt, dass Teams, die kollaborativ spielten, Teams, die an kompetitivem Gameplay beteiligt waren, übertrafen. Diese Feststellung stellt die weit verbreitete Annahme in Frage, dass Wettbewerb die Leistung steigert, und unterstreicht die erheblichen Vorteile von Zusammenarbeit und Synergie bei der Erzielung erfolgreicher Teamergebnisse.

Die von Ph.D. durchgeführte Forschung Die Studenten Laiton Hedley und Murray Bennett vom Newcastle Cognition Lab der School of Psychological Sciences der University of Newcastle tragen zum Bereich der kognitiven Psychologie bei. Die kognitive Psychologie konzentriert sich auf das Verständnis der Funktionsweise des menschlichen Gehirns und untersucht Prozesse wie Denken, Erinnern und Lernen.

Diese bahnbrechende Studie, veröffentlicht in der Zeitschrift Topics in Cognitive Science, liefert wertvolle Einblicke in die Teamfähigkeit von Menschen und Robotern. Durch die Betonung der Bedeutung der Zusammenarbeit gegenüber dem Wettbewerb fördert die Forschung die Erforschung neuer Ansätze zur Verbesserung der Teamleistung und zur Optimierung der Mensch-KI-Interaktionen.

Murray S. Bennett et al., Human Performance in Competitive and Collaborative Human-Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Quelle: Newcastle University