Bewertung der Bedeutung von Wasser in der ozeanischen Lithosphäre

Eine bahnbrechende Studie von Forschern der Southern University of Science and Technology und des South China Sea Institute of Oceanology hat neue Erkenntnisse über die Rolle von Wasser in der Lithosphäre der Erde geliefert. Die Studie konzentrierte sich auf die Prozesse der Biegung, Verwerfung und Hydratation an wichtigen geologischen Merkmalen wie mittelozeanischen Rücken, ozeanischen Transformationsstörungen (OTFs) und Subduktionszonen.

Laut den leitenden Forschern Dr. Jian Lin und Dr. Fan Zhang spielt Wasser eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Plattentektonik und der Unterstützung der Existenz von Leben auf unserem Planeten. Durch die Untersuchung der Wasserverteilung in der ozeanischen Lithosphäre wirft die Studie Licht auf konvektive Strömungsmuster und das ausgeprägte tektonische Verhalten der Erde.

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Hydratation der ozeanischen Lithosphäre in zwei Hauptstadien erfolgt. Die anfängliche Hydratation findet hauptsächlich an mittelozeanischen Rücken statt, wo Wasser in die neu gebildete ozeanische Kruste eindringt. Die anschließende Hydratationsphase findet in Subduktionszonen statt, wo Wasser durch Dehnungsstörungen, die durch Plattenbiegung verursacht werden, in die Kruste und den oberen Mantel eindringt.

Durch die Integration verschiedener Faktoren wie Plattengrenzeigenschaften, lithologische Eigenschaften und tektonische Gegebenheiten konnten die Forscher die Wassereintragsrate für verschiedene geologische Merkmale abschätzen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Ridge-Transformation-System und die Subduktionszonen etwa 31.2 % bzw. 68.8 % der globalen Wassereintragsrate ausmachen.

Darüber hinaus hebt die Studie hervor, dass der Großteil der Mantelhydratation auf subduktionsbedingte Prozesse zurückzuführen ist. Dieser Befund ergänzt die zunehmenden Beweise dafür, dass die sekundäre Hydratation in Subduktionszonen für die Plattendynamik und den Wasserkreislauf der Erde von entscheidender Bedeutung ist.

Die Implikationen dieser Forschung gehen über geologische Prozesse hinaus. Wasser gilt als wichtiger Einflussfaktor für Plattentektonik, Mantelkonvektion, Subduktionsauslösung, Erdbeben und vulkanische Aktivitäten. Daher liefert die Bewertung der dualen Hydratation in der ozeanischen Lithosphäre wertvolle Erkenntnisse zum Verständnis globaler Meeresspiegeländerungen, seismischer und vulkanischer Ereignisse sowie der Wechselwirkung zwischen Flüssigkeiten und geologischen Strukturen.

Die in der Fachzeitschrift National Science Review veröffentlichte Studie stellt einen bedeutenden Beitrag zu unserem Verständnis der Lithosphäre der Erde und der entscheidenden Rolle von Wasser bei der Gestaltung der geologischen Prozesse unseres Planeten dar.

FAQ

Wie groß ist die Hydratation der ozeanischen Lithosphäre?

Der Hydratationsgrad der ozeanischen Lithosphäre bezieht sich auf den Grad der Wasserinfiltration innerhalb der ozeanischen Kruste während ihres gesamten Lebenszyklus.

Wo findet die anfängliche Hydratation der ozeanischen Lithosphäre statt?

Die anfängliche Hydratation der ozeanischen Lithosphäre erfolgt hauptsächlich an mittelozeanischen Rücken.

Wo findet die sekundäre Hydratation der ozeanischen Lithosphäre statt?

Die sekundäre Hydratation der ozeanischen Lithosphäre findet in Subduktionszonen statt.

Was sind die wichtigsten Implikationen dieser Studie?

Diese Studie liefert wichtige Einblicke in die Plattendynamik, den Wasserkreislauf der Erde, globale Meeresspiegeländerungen, seismische und vulkanische Aktivitäten sowie die Wechselwirkung zwischen Flüssigkeiten und geologischen Strukturen.

Wie wurde die Wassereintragsrate für verschiedene tektonische Bedingungen geschätzt?

Die Forscher integrierten verschiedene Faktoren wie Plattengrenzeigenschaften, lithologische Eigenschaften, Ausbreitungsraten an mittelozeanischen Rücken, Konvergenzraten und Plattenalter an Subduktionszonen, um die Wassereintragsrate für verschiedene tektonische Bedingungen abzuschätzen.

(Quelle: Science China Press)