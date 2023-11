By

Der Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) der Europäischen Weltraumorganisation begibt sich auf eine außergewöhnliche Reise durch unser Sonnensystem. Auf dem Weg zur Untersuchung von Jupiter und seinen Eismonden hat JUICE kürzlich ein entscheidendes Manöver durchgeführt, das es für einen bevorstehenden Vorbeiflug zwischen Erde und Mond positioniert und damit die erste doppelte Schwerkraftunterstützung zwischen diesen beiden Himmelskörpern darstellt.

Das Manöver, das eine 43-minütige Verbrennung umfasste, verbrauchte etwa 363 Kilogramm Treibstoff, was fast 10 % des gesamten Treibstoffvorrats von JUICE ausmachte. Dies ist das größte Manöver, das die Raumsonde bisher durchgeführt hat. Julia Schwartz, Flugdynamikingenieurin am ESOC-Missionskontrollzentrum der ESA in Deutschland, erklärte, dass diese Verbrennung angesichts der beträchtlichen Masse von 6,000 Kilogramm ein entscheidender Moment für JUICE sei. Es erforderte erhebliche Kraft und Treibstoff, um die Geschwindigkeit des Raumfahrzeugs um fast 200 Meter pro Sekunde zu ändern.

JUICE wurde am 23. April 2023 von Französisch-Guayana aus gestartet und soll drei der Jupitermonde untersuchen: Ganymed, Callisto und Europa. Um sein Ziel zu erreichen, ist JUICE jedoch auf eine Reihe von Schwerkraftunterstützungen angewiesen. Durch strategisches Manövrieren an den inneren Planeten unseres Sonnensystems vorbei nutzt JUICE die Gravitationsgezeiten der Planeten, um sich in Richtung Jupiter zu bewegen. Diese ausgeklügelte Technik minimiert den Treibstoffverbrauch und optimiert die Gesamteffizienz des Raumfahrzeugs.

Die jüngste Verbrennung ist das erste von zwei Manövern, die notwendig sind, um JUICE auf die Erd-Mond-Schwerkraftunterstützung auszurichten, die für August 2024 geplant ist. Schwartz bestätigte, dass diese erste Verbrennung 95 % der erforderlichen Geschwindigkeitsänderung erreichte. Nach der Analyse der neuen Umlaufbahn von JUICE in den kommenden Wochen wird die ESA einen zweiten Start planen, um die Flugbahn der Sonde für die doppelte Schwerkraftunterstützung zu optimieren.

FAQ:

F: Was ist SAFT?

A: JUICE steht für Jupiter Icy Moons Explorer. Es handelt sich um ein von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickeltes Raumschiff zur Untersuchung von Jupiter und drei seiner Monde: Ganymed, Kallisto und Europa.

F: Wie erreicht JUICE Jupiter?

A: JUICE erreicht Jupiter mithilfe der Schwerkraftunterstützung. Es navigiert an den inneren Planeten unseres Sonnensystems vorbei und nutzt deren Gravitationswellen, um sich auf Jupiter zu schleudern. Diese Technik reduziert den Treibstoffverbrauch und erhöht die Effizienz des Raumfahrzeugs.

F: Was war an der jüngsten Verbrennung von Bedeutung?

A: Der jüngste Brand, der das bisher größte Manöver erforderte, positionierte JUICE für eine bevorstehende Erde-Mond-Schwerkraftunterstützung. Es verbrauchte 363 Kilogramm Treibstoff und veränderte die Geschwindigkeit des Raumfahrzeugs um fast 200 Meter pro Sekunde.

F: Wann wird JUICE Jupiter erreichen?

A: Wenn alles nach Plan verläuft, wird JUICE im Jahr 2031 in die Umlaufbahn um Jupiter eintreten. Bis dahin wird es jedoch mit seinen kleineren Triebwerken verschiedene Flugbahnkorrekturen durchführen.

F: Was ist der Zweck der Mission von JUICE?

A: Die Mission von JUICE besteht darin, Jupiter und seine Eismonde zu untersuchen, um ihre Zusammensetzung zu verstehen, das Potenzial für Bewohnbarkeit zu untersuchen und Erkenntnisse über die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems zu gewinnen.