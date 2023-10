Erkundung des Mondes mit der Handheld Universal Lunar Camera (HULC)

By

Eine neue Ära der Monderkundung zeichnet sich ab, während sich Astronauten auf zukünftige Artemis-Missionen zum Mond vorbereiten. Eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen in ihrem Toolkit ist die Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Diese hochmoderne Kamera ist eine bemerkenswerte Weiterentwicklung der modifizierten Hasselblad 500EL-Kameras, die von Astronauten während der Apollo-Missionen verwendet wurden.

Um die Bereitschaft des HULC für die Monderkundung sicherzustellen, wurden auf Lanzarote, Spanien, strenge Tests durchgeführt, einer Region mit Landschaften, die denen auf dem Mond sehr ähnlich sind. Speziell für die Monderkundung ausgebildete Wissenschaftler nahmen die Kamera auf geologischen Exkursionen mit und katalogisierten ihre Erkenntnisse in einem elektronischen Feldbuch. Die Ausbilder konnten ihre Fortschritte in Echtzeit über Sprach- und Videostreams verfolgen.

Der HULC ist mit handelsüblichen Kamerateilen ausgestattet, die eine verbesserte Lichtempfindlichkeit und modernste Objektive bieten. Während der Mond harte Schatten und helle erhöhte Regionen aufweist, insbesondere rund um den Südpol, trägt das Design des HULC diesen extremen Lichtverhältnissen Rechnung. Da es keine Atmosphäre gibt, die die Temperatur reguliert, kommt es in der Mondumgebung zu drastischen Schwankungen: Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 120 °C und fallen nachts auf -200 °C. Die HULC-Kameras wurden so konstruiert, dass sie diesen extremen Temperaturen standhalten, und verfügen über eine zusätzliche Schutzdecke zum Schutz vor Hitze und Staub.

Um die erwarteten Bedingungen für Mondfotografen nachzubilden, testeten Astronautenkandidaten die HULC-Kamera am helllichten Tag und in Vulkanhöhlen, um Mondnächte zu simulieren. Die Kamera musste mit dicken Schutzhandschuhen leicht zu bedienen sein, was zur Konfiguration benutzerfreundlicher Tasten führte. Der NASA-Leiter für die HULC-Kamera, Jeremy Myers, betonte die Bedeutung der Intuitivität und erklärte, dass „die Kamera einfach zu bedienen sein sollte“, da sie nur eines von vielen Werkzeugen sei, mit denen Astronauten auf dem Mond umgehen werden.

Neben der Aufnahme von Nahaufnahmen von Felsen und Weitwinkelaufnahmen der Mondlandschaft streben Ingenieure danach, eine Kamera zu entwickeln, die dem gefährlichen Mondstaub standhält. Dieser Staub besteht aus feinen, abrasiven Partikeln und stellt eine Gefahr für Personal und Ausrüstung dar. Das Design des HULC wird sich weiterentwickeln und eine kommende Version soll an Bord der Internationalen Raumstation getestet werden.

FAQ

