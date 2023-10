Die Integration des europäischen Servicemoduls für die Artemis-II-Mission: Ein entscheidender Schritt zur Erforschung des Mondes

By

Die bevorstehende Artemis-II-Mission, die für November 2024 geplant ist, gewinnt an Fahrt, da Ingenieure im Kennedy Space Center in Florida fleißig daran arbeiten, das europäische Servicemodul (ESM2) für die Integration in das Orion-Besatzungsmodul vorzubereiten. Das ESM2 wird eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung wichtiger Ressourcen wie Strom, Wasser und einer simulierten Atmosphäre spielen, um den Komfort und die Sicherheit der vier Astronauten während ihrer Rundreise zum Mond zu gewährleisten.

Um den Integrationsprozess zu erleichtern, wurde das ESM2 zunächst mit dem Crew Module Adaptor verbunden und bildete das Orion Service Module (OSM). Dieser entscheidende Schritt ermöglichte es den Ingenieuren, das integrierte Modul, das Rohre, Drähte, Batterien und Elektronik umfasst, gründlich zu testen. In dieser Phase wurden zwei entscheidende Tests durchgeführt, um die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des OSM sicherzustellen.

Bei einem dieser Tests, dem so genannten Thermal Cycle Test, wurde die Fähigkeit des OSM bewertet, den extremen Temperaturschwankungen standzuhalten, denen es während der Mission ausgesetzt sein wird. Unterdessen konzentrierte sich der Direct Field Acoustic Test (DFAT) auf die Beurteilung der Fähigkeit des OSM, den intensiven Vibrationen standzuhalten, die während des Aufstiegs der Rakete in den Weltraum auftreten.

Nach diesen Tests wurde das OSM erfolgreich mit dem Orion-Besatzungsmodul verbunden und bildete das komplette Orion-Fahrzeug für die Artemis-II-Mission. Die Verbindung erfolgt über sechs Punkte rund um den Hitzeschild der Mannschaftskapsel und gewährleistet so die Sicherheit der Astronauten beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Anstatt den Hitzeschild zu durchqueren, werden die Rohre und Leitungen um ihn herum geführt.

Nachdem die Besatzungs- und Servicemodule nun zu einer Einheit zusammengefasst sind, besteht der nächste entscheidende Schritt darin, das Orion-Fahrzeug hochzufahren und gründlich zu überprüfen, ob alle Systeme harmonisch funktionieren. In dieser Phase können die europäischen und US-amerikanischen Teams die nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten validieren.

Während die Vorbereitungen für die Artemis-II-Mission weitergehen, wird sich der Schwerpunkt bald auf die Installation der Solarflügel am Orion-Fahrzeug und den Abschluss seiner Montage verlagern. Anschließend werden die Treibstofftanks mit Treibstoff gefüllt und die Artemis-II-Rakete gestapelt, wobei Orion an das Startabbruchsystem angeschlossen wird – ein wichtiges Sicherheitsmerkmal für die Astronauten im Falle unvorhergesehener Ereignisse während des Starts.

Die Integration des Europäischen Servicemoduls stellt einen bedeutenden Meilenstein im Artemis-Programm dar, der die Menschheit der Erforschung des Mondes einen Schritt näher bringt und den Weg für zukünftige Weltraummissionen ebnet.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist das Europäische Servicemodul (ESM2)?

Das europäische Servicemodul (ESM2) ist eine Komponente des Orion-Fahrzeugs, das Astronauten bei Weltraummissionen mit lebenswichtigen Ressourcen wie Strom, Wasser und einer simulierten Atmosphäre versorgen soll.

2. Welche Haupttests werden während des Integrationsprozesses durchgeführt?

Während des Integrationsprozesses werden zwei entscheidende Tests durchgeführt: der Thermal Cycle Test und der Direct Field Acoustic Test (DFAT). Der Thermozyklustest stellt die Fähigkeit des Moduls sicher, extremen Temperaturschwankungen standzuhalten, während der DFAT seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen während des Aufstiegs der Rakete bewertet.

3. Wie sind die Crew- und Servicemodule miteinander verbunden?

Die Besatzungs- und Servicemodule sind über sechs Punkte rund um den Hitzeschild der Mannschaftskapsel verbunden. Die Rohre und Leitungen werden um den Hitzeschild herumgeführt, um die Sicherheit der Astronauten beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu gewährleisten.

4. Was ist der Zweck des Startabbruchsystems?

Das Startabbruchsystem ist ein entscheidendes Sicherheitsmerkmal des Orion-Fahrzeugs. Es gewährleistet die Sicherheit der Astronauten im Falle einer Explosion oder einer Abweichung von der geplanten Flugbahn während des Starts.

5. Welche Bedeutung hat die Artemis-II-Mission?

Die Artemis-II-Mission ist ein entscheidender Meilenstein im Artemis-Programm, dessen Ziel es ist, Astronauten auf eine Rundreise zum Mond zu schicken. Es dient als Sprungbrett für zukünftige Weltraumforschungsmissionen.