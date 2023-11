Die Notwendigkeit einer Anpassung der Georeturn-Richtlinien in der europäischen Raumfahrtindustrie

By

Europäische Regierungs- und Industrievertreter fordern Anpassungen der „Georeturn“-Politik, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Trägerraketenindustrie zu verbessern. Sie erkennen zwar den Wert von Georeturn an, das sicherstellt, dass Nationen Aufträge im Verhältnis zu ihren Investitionen erhalten, argumentieren jedoch, dass bestimmte Änderungen vorgenommen werden sollten, um europäische Fahrzeuge wie die Ariane 6 und die Vega C kostenmäßig wettbewerbsfähiger auf dem Weltmarkt zu machen .

Führungskräfte nationaler Raumfahrtbehörden und Führungskräfte großer Raumfahrtunternehmen äußerten ihre Bedenken während der Sitzungen der Space Tech Expo Europe-Konferenz. Sie glauben, dass die derzeitige Geo-Return-Politik der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zu Inflexibilität führt und es für europäische Fahrzeuge schwierig macht, im globalen Maßstab zu konkurrieren.

Philippe Baptiste, CEO der französischen Raumfahrtagentur CNES, betonte die Notwendigkeit, Kosten zu senken und das bestehende komplexe System zu vereinfachen. Er schlug vor, einen Teil der Geo-Return-Politik für den Betrieb der Ariane 6 zu streichen. Baptiste wies auf das Problem der Preiserhöhungen durch Subunternehmer hin, die sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Trägerraketen auswirken.

Das Problem der Lieferantenbindung durch Georeturn wurde auch von Pierre Godart, CEO der ArianeGroup Deutschland, angesprochen. Er wies darauf hin, dass die Unfähigkeit, Lieferanten zu wechseln, auch wenn diese nicht gut funktionieren, zu Verzögerungen und höheren Kosten für Ariane führt. Solche Probleme beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit und beeinträchtigen den Gesamterfolg europäischer Weltraummissionen.

Die Interessenvertreter sind sich zwar darin einig, dass die Georückkehr ihre Schwächen hat, betonen jedoch, wie wichtig es ist, alternative Wege zu ihrer Anwendung zu finden, anstatt die Politik ganz aufzugeben. Sie glauben, dass Georeturn darauf zugeschnitten sein sollte, bei der Auswahl von Subunternehmern Wettbewerb zu ermöglichen und so eine bessere Qualität und Leistung sicherzustellen.

Der Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, Walther Pelzer, betonte die Notwendigkeit, intelligentere Methoden zur Anwendung von Georeturn zu entwickeln. Er warnte davor, dass die Abschaffung der Georückführung schwerwiegende Folgen für die ESA haben könnte, da die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, Beiträge zu leisten, ohne die Zusicherung von Rückführungen sinken könnte.

Georeturn wird als wesentlich angesehen, um die Zusagen der Mitgliedsstaaten für die optionalen Programme der ESA sicherzustellen. Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender von OHB, betonte die Bedeutung dieses Konzepts, da Regierungen nur ungern größere Mittel ohne Renditegarantie investieren würden. Daher ist die Aufrechterhaltung der Georückkehr von entscheidender Bedeutung für die allgemeine Stabilität und das Wachstum der europäischen Raumfahrtindustrie.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist Georeturn?

A: Georeturn ist eine Politik, die garantiert, dass Nationen Aufträge im Verhältnis zu ihren Investitionen in Raumfahrtprogramme und -initiativen erhalten.

F: Warum sind Anpassungen der Geo-Return-Richtlinien notwendig?

A: Es sind Anpassungen erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Trägerraketenindustrie zu verbessern, insbesondere bei Fahrzeugen wie der Ariane 6 und Vega C, die auf den globalen Märkten vor Herausforderungen stehen.

F: Welche Probleme ergeben sich aus den aktuellen Geo-Return-Richtlinien?

A: Die aktuellen Richtlinien führen zu Inflexibilität, erhöhen die Kosten und behindern die Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln, was sich auf die Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg europäischer Weltraummissionen auswirkt.

F: Ist es notwendig, Georeturn vollständig abzuschaffen?

A: Interessengruppen plädieren eher für Anpassungen als für eine vollständige Abschaffung, da die Georückführung eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung von Verpflichtungen und Investitionen der Mitgliedstaaten spielt.

F: Welche zukünftigen Änderungen sind in Bezug auf Georeturn zu erwarten?

A: Die Europäische Weltraumorganisation arbeitet an Vorschlägen, um Georeturn-Methoden so anzupassen, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit steigern und das Gesamtsystem verbessern.