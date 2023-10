Astronomen untersuchen den Galaxienhaufen G113 mit XMM-Newton und LOFAR

Ein Team europäischer Astronomen hat mit dem XMM-Newton-Satelliten und dem Low-Frequency Array (LOFAR) einen Galaxienhaufen namens PSZ2G113.91-37.01, kurz G113, untersucht. Die auf arXiv veröffentlichten Ergebnisse dieser Studie liefern neue Einblicke in die Eigenschaften und die Natur dieses Clusters.

Galaxienhaufen sind massive Strukturen, die aus Tausenden von Galaxien bestehen, die durch die Schwerkraft miteinander verbunden sind. Sie entstehen durch die Anhäufung von Masse und die Verschmelzung kleinerer Unterstrukturen. Aufgrund ihrer Größe und Zusammensetzung bieten sie hervorragende Möglichkeiten für die Erforschung der Galaxienentwicklung und Kosmologie.

G113 wurde 1999 entdeckt und liegt bei einer Rotverschiebung von 0.371. Es hat eine Masse von etwa 758 Billionen Sonnenmassen und einen Radius von etwa 4 Millionen Lichtjahren. Es ist bekannt, dass der Sternhaufen einen Radiohalo und zwei Radiorelikte besitzt. Es wurde jedoch von keinem großen Röntgensatelliten beobachtet.

Ein Team von Astronomen unter der Leitung von Maria Giulia Campitiello von der Universität Bologna in Italien wollte dies ändern. Sie nutzten XMM-Newton, um G113 im Rahmen des Cluster HEritage-Projekts mit XMM-Newton: Mass Assembly and Thermodynamics at the Endpoint of structureformation (CHEX-MATE) zu beobachten. Ihre Studie wurde durch Bilder aus dem LOFAR Two-meter Sky Survey-Data Release 2 (LoTSS-DR2) ergänzt.

Die Beobachtungen ergaben, dass G113 eine Verschmelzung entlang seiner Nord-Süd-Achse durchläuft. Das Vorhandensein eines Radiohalos und zweier Radiorelikte wurde bestätigt, wobei die Relikte senkrecht zur Verschmelzungsachse standen – eines in der nördlichen Region und eines in der südlichen Region.

Die Röntgendatenanalyse zeigte eine Diskontinuität der Oberflächenhelligkeit im nördlichen Bereich, die als Kaltfront klassifiziert wurde. Die Temperaturkarte zeigte auch das Vorhandensein einer weiteren kalten Region im südlichen Teil des Clusters.

Die Studie ergab, dass die Radio-Halo-Region einen mittleren Spektralindexwert von etwa -1.15 mit einer Standardabweichung von 0.23 aufweist. Das Spektralprofil an der Nordfront des nördlichen Relikts schien abgeflacht zu sein, was möglicherweise auf Partikel hindeutet, die durch einen sich nach außen bewegenden Schock beschleunigt wurden.

Darüber hinaus ergab eine Punkt-zu-Punkt-Analyse der Röntgen- und Radioemissionen in den Halo- und Reliktregionen eine starke Korrelation für den Halo und eine Antikorrelation für das Relikt, was mit früheren Studien übereinstimmt.

Zusammenfassend schlagen die Autoren der Studie vor, dass weitere Beobachtungen erforderlich sind, um die physikalischen Prozesse zu verstehen, die zu diesen Korrelationen und Antikorrelationen beitragen.

