Jupitermond Europa: Neue Studien deuten darauf hin, dass Kohlendioxid aus unterirdischen Ozeanen stammt

Zwei aktuelle Studien mit Daten des James-Webb-Weltraumteleskops der NASA haben das Vorhandensein von Kohlendioxid auf der eisigen Oberfläche des Jupitermondes Europa aufgedeckt. Diese Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die potenzielle Bewohnbarkeit des europäischen Ozeans und die Existenz von Leben auf dem Mond.

Die beiden in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studien analysierten die Verteilung von Kohlendioxideis auf der Oberfläche Europas mithilfe von Wellenlängen im nahen Infrarot. Sie fanden heraus, dass die höchste Konzentration an Kohlendioxideis in einem Gebiet namens Tara Regio zu finden war, das durch Chaos-Terrain gekennzeichnet ist und vermutlich eine der jüngsten Regionen Europas ist.

Basierend auf der Analyse vermuten die Forscher, dass das in Tara Regio vorhandene Kohlendioxid wahrscheinlich aus dem unterirdischen Ozean Europas stammt und nicht von Meteoriten geliefert oder durch Wechselwirkungen mit der Magnetosphäre des Jupiter erzeugt wurde. Dieses „endogene“ Szenario deutet darauf hin, dass der Kohlenstoff aus Europa selbst stammte und im geologischen Zeitrahmen erst vor relativ kurzer Zeit an die Oberfläche gebracht wurde.

Das Vorkommen von aus dem Ozean stammendem Salz in Tara Regio, das zuvor vom Hubble-Weltraumteleskop beobachtet wurde, stützt die Hypothese weiter, dass das Kohlendioxid seinen letztendlichen Ursprung im inneren Ozean Europas hat. Allerdings erkennen die Forscher auch an, dass das Kohlendioxid möglicherweise aus karbonathaltigen Flüssigkeiten oder organischen Verbindungen an der Oberfläche entstanden sein könnte.

Wichtig ist, dass diese Studien Zweifel an einer externen Kohlendioxidquelle wie Meteoriten aufkommen lassen, da die lokale Kohlendioxidkonzentration in Tara Regio nicht mit einem exogenen Ursprung vereinbar ist. Dieser Befund legt nahe, dass die wahrscheinlichste Quelle des beobachteten Kohlendioxids endogen in Europa ist.

Die Entdeckung von Kohlendioxid auf der Oberfläche Europas wirft Fragen über die Möglichkeit von Leben in seinem Ozean auf. Während die Forscher nicht feststellen konnten, ob das Kohlendioxid mit biologischen Prozessen zusammenhängt, ist Kohlenstoff für das Leben, wie wir es auf der Erde kennen, unerlässlich. Die weitere Erforschung und Untersuchung des unterirdischen Ozeans Europas wird für das Verständnis seiner potenziellen Bewohnbarkeit und der Existenz von Leben außerhalb der Erde von entscheidender Bedeutung sein.

