Bei der Integration von Hirngewebe und KI entstehen ethische Bedenken

Die Integration von Gehirngewebe mit künstlicher Intelligenz (KI) wird Realität und wirft ethische Fragen auf. Während diese Kombination das Potenzial hat, beeinträchtigte menschliche Systeme zu verbessern, bestehen Bedenken hinsichtlich der Beeinträchtigung der Natur durch die Technologie. Diese Integration definiert die vierte industrielle Revolution in der Medizin nach COVID-19.

Die KI-Technologie konzentrierte sich zunächst auf die visuelle Analyse in medizinischen Labors und extrahierte quantitative Daten aus medizinischen Bildern. Allerdings erfreut sich die Diskussion über die KI-Technologie, die Speicherchips in der Gehirnmasse nutzt, unter Forschern immer größerer Beliebtheit.

Das Wachstum von Gehirngewebe in Laboren folgt einem bestimmten Prozess, doch die Kombination mit KI eröffnet neue Möglichkeiten in der medizinischen Forschung. Organoide des menschlichen Gehirns, auch HBOs genannt, sind dreidimensionale biologische Einheiten, die in Laboren gezüchtet werden, um die Struktur und Funktionen des erwachsenen menschlichen Gehirns nachzubilden. Während HBOs ursprünglich für die klinische Forschung entwickelt wurden, werden sie nun auf den möglichen Einsatz von KI zur geistigen und körperlichen Verbesserung untersucht.

Der Einsatz von Speicherchips in Kombination mit KI in hirngewebebasierten künstlichen neuronalen Netzen ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Informationsverarbeitungs-, Merk- und Abrufmechanismen des Gehirns zu simulieren. Künstliche neuronale Netze haben das Potenzial, reale Probleme in verschiedenen Branchen zu lösen.

Trotz der Fortschritte bei diesen Technologien bestehen weiterhin ethische Bedenken. Die Auswirkungen auf Versuchspersonen, beispielsweise Affen, werfen ethische Bedenken auf. Wissenschaftler erforschen jedoch weiterhin die Möglichkeiten der Integration von KI in die Gehirnmasse. In jüngsten Experimenten haben Forscher erfolgreich KI-Technologie mit HBOs kombiniert und so ein Gerät geschaffen, das in der Lage ist, die Gehirnaktivität zu lesen und sie mit elektrischen Signalen zu stimulieren. Dieses verbesserte HBO lernte in nur fünf Minuten, ein Computerspiel zu spielen.

Die Integration von KI und Hirngewebe eröffnet neue Möglichkeiten für neuronale Netzwerkmodelle. Durch die Modellierung der Spitzensignale zwischen Neuronen in ihren Netzwerken können Forscher Gehirnaktivitäten nachahmen und neuronale Netzwerke in einem biologischen Kontext untersuchen. Diese Fortschritte haben Auswirkungen auf Bereiche wie Robotik, Gehirn-Maschine-Schnittstellen und Arzneimittelforschung.

Allerdings können die moralischen Fragen rund um die Kombination von HBOs, KI und dem menschlichen Körper nicht ignoriert werden. Das Gehirn ist ein komplexes Organ, und die Beeinträchtigung seiner natürlichen Prozesse gibt Anlass zur Sorge, dass „Gottes Plan“ verändert werden könnte. Das Ziel, das menschliche Bewusstsein zu reproduzieren und seine Geheimnisse zu entschlüsseln, wirft auch ethische Dilemmata auf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von HBOs und KI ein enormes Potenzial hat, jedoch innerhalb medizinischer und rechtlicher Grenzen reguliert werden muss. Es sollte sich auf die medizinische Behandlung und nicht nur auf die geistige Verbesserung konzentrieren, insbesondere für Personen ohne Vorerkrankungen. Regulierungsbehörden spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der verantwortungsvollen Entwicklung und Umsetzung dieser Technologien.

Quellen:

– Dr. Theodore Karasik, leitender Berater von Gulf State Analytics in Washington