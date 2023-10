ESTCube-2: Estlands nächster Satellit mit ehrgeizigen Zielen

By

ESTCube-2, ein schuhkartongroßer Satellit, der von Studenten der Universität Tartu entwickelt und gebaut wurde, wird bald an Bord der europäischen Trägerrakete Vega VV23 fliegen. Dieser kleine Satellit hat ehrgeizige Ziele, darunter die Durchführung von Untersuchungen der estnischen Vegetation und die Demonstration der „Plasmabrems“-Technologie im Orbit.

Die Plasmabremstechnologie, auch elektrisches Segel (E-Segel) genannt, ist eine antriebslose Methode zur Erkundung des Sonnensystems. Das von Pekka Janhunen entwickelte E-Segel nutzt elektrostatische Aufladung, um Protonen des Sonnenwinds abzustoßen und dadurch an Dynamik zu gewinnen. Im Fall von ESTCube-2 besteht die Plasmabremse aus einer langen, verflochtenen Aluminiumleine, die aufgeladen wird und einen elektrostatischen Widerstand in der Ionosphäre erzeugt. Dieser Widerstand führt dazu, dass die Umlaufbahn des Satelliten zerfällt, was schließlich zum Verlassen der Umlaufbahn führt.

Plasmabremsen bieten eine kostengünstige und leichte Lösung, um Satelliten nach dem Ende ihrer Mission aus der Umlaufbahn zu entfernen. Das Mikrotether-Design von ESTCube-2 mit redundanten Drähten verringert das Risiko eines Bruchs im Weltraum aufgrund von Mikrometeoriten oder anderen Gefahren.

Zusätzlich zum Testen der Plasmabremse trägt ESTCube-2 von Studenten gebaute Mikrokameras zur Untersuchung der estnischen Vegetation und eine Materialnutzlast zur Untersuchung der korrosiven Wirkung von „atomarem Sauerstoff“, der sich an der Spitze der Atmosphäre befindet. Es enthält auch ein softwaredefiniertes Radio für Amateurfunktests.

ESTCube-2 wird Teil des Small Spacecraft Mission Service von Vega sein, einem Mitfahrdienst für Kleinsatelliten. Es wurde im Rahmen des In-Orbit-Demonstrations-/In-Orbit-Validierungsprogramms der Europäischen Kommission ausgewählt, das die frühzeitige Erprobung neuer Technologien im Orbit ermöglicht.

Die Mission ist das Ergebnis einer achtjährigen Entwicklungsarbeit des ESTCube-2-Teams und umfasst über 600 Studierende verschiedener Studienniveaus. Der Satellit ist mit einem stärkeren und robusteren Ausfahrmotor ausgestattet und löst damit das Motorproblem, das beim Vorgänger ESTCube-1 auftrat.

Im Erfolgsfall könnte die Plasmabremstechnologie von ESTCube-2 den Weg für ein effizientes Verlassen der Umlaufbahn von Satelliten ebnen und zur Säuberung der Umgebung in der erdnahen Umlaufbahn beitragen. Eine Folgemission namens ESTCube-LuNa soll die E-Segel-Technologie jenseits der Erdumlaufbahn für den Antrieb im Weltraum testen.

