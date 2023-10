Estlands ESTCube-2-Satellit demonstriert Plasmabremstechnologie

By

ESTCube-2, Estlands neuer Satellit, bereitet sich mit einer ehrgeizigen Mission auf den Start vor, um die Wirksamkeit der Plasmabremstechnologie bei der Entfernung von Satelliten aus der Umlaufbahn und der Reduzierung von Weltraummüll zu demonstrieren. Zusätzlich zu dieser bahnbrechenden Demonstration wird ESTCube-2 erstmals auch die Technologie des elektrischen Segels (E-Sail) nutzen.

Das von Pekka Janhunen vom Finnischen Meteorologischen Institut entwickelte E-Segel ist ein treibstofffreier Mechanismus zur Erforschung des Sonnensystems. Das E-Segel des Satelliten besteht aus einer 50 Meter langen, verflochtenen Aluminium-Halteleine aus 50 Mikrometer dicken Drähten, die nicht größer als das durchschnittliche menschliche Haar sind.

Im erdnahen Orbit stößt das geladene Seil das Plasma in der Ionosphäre ab und erzeugt so einen Bremseffekt, der den Satelliten verlangsamt. Dadurch kann es durch die Schwerkraft der Erde tiefer in die Atmosphäre gezogen werden, wo es schließlich durch den Luftwiderstand verglüht. Dieser gesamte Prozess wird voraussichtlich weniger als zwei Jahre dauern.

Im Erfolgsfall wird diese Mission die Kosteneffizienz und Effizienz der Plasmabremstechnologie beim Verlassen der Umlaufbahn von Satelliten nach ihrer Nutzungsdauer demonstrieren. Das Mikrotether-Design von ESTCube-2 bietet zusätzliche Redundanz mit zwei parallelen und zwei zick-zack-förmig verbundenen Drähten und verringert so das Risiko eines Abbrechens im Weltraum aufgrund von Mikrometeoriten oder anderen Gefahren.

ESTCube-2 ist ein CubeSat mit drei Einheiten, ein kostengünstiger Satellit, der aus 10-cm-Einheiten in Kastengröße besteht. Es wurde von einem Team freiwilliger Studenten der Universität Tartu in Estland unter Aufsicht des Tartu-Observatoriums entworfen und gebaut.

Neben seiner Mission zum Abheben aus der Umlaufbahn wird ESTCube-2 auch die estnische Vegetation untersuchen, die korrosiven Auswirkungen von atomarem Sauerstoff auf 16 verschiedene Materialien untersuchen und ein softwaredefiniertes Radio für Amateurfunktests senden.

Dieser Satellit folgt auf Estlands früheren Versuch ESTCube-1, bei dem es 2013 nicht gelang, eine E-Segel-Nutzlast einzusetzen. Das ESTCube-2-Team hat acht Jahre für die Entwicklung des Satelliten aufgewendet und erhält eine weitere Gelegenheit, das revolutionäre E-Segel-Antriebskonzept zu testen Orbit.

Nach dem Start wird ESTCube-2 an Bord des Vega VV23-Fluges der Europäischen Weltraumorganisation vom Weltraumbahnhof Französisch-Guayana aus befördert. Diese Mission markiert den ersten Schritt zur Nutzung der Plasmabremstechnologie in der Weltraumforschung und des Potenzials für zukünftige Antriebe im Weltraum.

