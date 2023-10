Zwei hochmoderne Satelliten zur Verbesserung der Erdbeobachtung und Weltraumtechnologie gestartet

Die Europäische Weltraumorganisation meldete den erfolgreichen Start zweier hochmoderner Satelliten, THEOS-2 und Triton, die unsere Erdbeobachtungsfähigkeiten erheblich verbessern und die Weltraumtechnologie vorantreiben werden. Zusätzlich zu diesen Hauptsatelliten wurde während derselben Mission auch eine Gruppe sekundärer Satelliten, darunter innovative CubeSats, eingesetzt, was unser Verständnis unseres Planeten und darüber hinaus weiter erweiterte.

THEOS-2, oder der Thailand Earth Observation System-2-Satellit, ist eine Gemeinschaftsinitiative zwischen Airbus und der Geo-Informatics and Space Technology Development Agency of Thailand. Dieser Beobachtungssatellit, der größere der beiden seiner Serie, wird eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung wichtiger Informationen für das Landwirtschaftsministerium in Thailand spielen. Es wird Daten zu Wasserressourcen, Wetterverhältnissen und Landnutzung liefern und so fundierte Planungs- und Managemententscheidungen für den Agrarsektor des Landes ermöglichen.

Triton, früher bekannt als FORMOSAT-7R, markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Taiwan Space Agency (TASA). Dieser Satellit wird sich darauf konzentrieren, Signale zu sammeln, die von der Meeresoberfläche reflektiert werden, um Windfelder über den Weltmeeren zu berechnen. Die gesammelten Daten werden an Taiwans zentrale Wetterbehörde weitergegeben und tragen wesentlich zur Genauigkeit der Vorhersagen der Taifunintensität und der Vorhersage ihrer Flugbahnen bei.

Sowohl THEOS-2 als auch Triton wurden in sonnensynchronen Umlaufbahnen stationiert, um sicherzustellen, dass sie jeden Tag immer zur gleichen Zeit dieselben Orte auf der Erde überfliegen. Diese Positionierung ermöglicht genaue und zuverlässige Beobachtungen im Laufe der Zeit und liefert wertvolle Informationen für verschiedene Anwendungen.

Bei der Startmission wurde die Vega-Trägerrakete der ESA eingesetzt, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, mittelgroße Satelliten in erdnahe Polarumlaufbahnen zu platzieren. Neben den Hauptsatelliten war der Einsatz von zehn kleineren Sekundärsatelliten geplant. Für acht dieser Satelliten ist eine Bestätigung eingegangen, für die restlichen zwei steht die Bestätigung noch aus.

Zu diesen Sekundärsatelliten gehört der Proba-V Companion CubeSat, der globale Vegetationsbeobachtungen durchführen wird, um wertvolle Daten für die Landbedeckungs- und Vegetationsanalyse bereitzustellen. Der CubeSat PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) wird seine Fähigkeit demonstrieren, Meereis und andere Parameter mithilfe globaler Navigationssystemsignale zu messen, die von der Erde reflektiert werden.

Darüber hinaus verfügen die CubeSats ∑yndeo-1 und ∑yndeo-2 über innovative Technologien wie ein Plasma-Jet-Pack und ein hochempfindliches magnetisches Instrument. Diese Satelliten sind von entscheidender Bedeutung für die Erprobung modernster Weltraumtechnologien, von denen einige in der künftigen LISA-Konstellation der ESA zur Erkennung von Gravitationswellen eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist Estlands Beitrag zu der Mission der Satellit ESTCube-2, ein schuhkartongroßer Satellit, der die estnische Vegetation untersuchen und im Orbit Tests eines „E-Sail“-Tethers zur Reduzierung von Weltraummüll durchführen wird. Schließlich besteht das Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) aus drei CubeSats, die zusammenarbeiten, um wertvolle Einblicke in den Inhalt von Gewässern zu liefern, einschließlich des Verschmutzungsgrads und des Vorhandenseins schädlicher Mikroorganismen.

Diese neu gestarteten Satelliten stellen einen bedeutenden Fortschritt in unserer Fähigkeit dar, verschiedene Aspekte der Erde zu überwachen, von der Agrarplanung in Thailand über die Taifunvorhersage in Taiwan bis hin zu hochmodernen Technologietests im Weltraum. Wenn diese Satelliten ihre Missionen beginnen, versprechen sie, unser Verständnis unseres Planeten und des Universums darüber hinaus zu erweitern.

Definitionen:

1. CubeSat: Ein kleiner Satellit mit würfelförmigem Design, der normalerweise auf jeder Seite 10 Zentimeter misst.

2. Sonnensynchrone Umlaufbahn: Eine Umlaufbahn, bei der ein Satellit zur gleichen lokalen Sonnenzeit dieselben Punkte auf der Erde überfliegt und in der Regel gleichbleibende Beobachtungsbedingungen ermöglicht.

3. Gravitationswelle: Eine Störung im Gefüge der Raumzeit, die durch die Beschleunigung massiver Himmelskörper wie verschmelzender Schwarzer Löcher oder Neutronensterne verursacht wird.

