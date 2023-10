By

Arianespace hat am Sonntagabend mit einem Vega-Raketenstart vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana zwölf Satelliten erfolgreich in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht. Der Start beinhaltete die Trennung von Thailands optischem Beobachtungssatelliten THEOS-12 und Taiwans Wettersatellit Triton. Anschließend gab die Rakete zehn weitere CubeSats von Kunden frei, darunter auch von der Europäischen Kommission.

Dieser Start war der zweite Versuch von Arianespace. Der vorherige Start am 6. Oktober wurde abgesagt, weil während des Countdowns eine Messung den maximalen Schwellenwert überschritten hatte. Nach dem erfolgreichen Start wird THEOS-2, das von Airbus für die thailändische Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) hergestellt wurde, neben THEOS-2A operieren, um dem thailändischen Landwirtschaftsministerium wertvolle Informationen über Wasserressourcen, Wetter und Land zu liefern.

Triton hingegen wird Windfelddaten über dem Ozean für Taiwans Central Weather Administration sammeln und so genauere Taifunvorhersagen ermöglichen. Die gesammelten Daten werden mit der globalen Meteorologie-Community geteilt.

Vega, das seit 2012 Satellitenstarts durchführt, wird als „kleine Trägerrakete“ der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) bezeichnet. Es zeichnet sich durch die Platzierung mittelgroßer Satelliten in erdnahen Polarumlaufbahnen aus, ideal für wissenschaftliche Missionen und Erdbeobachtungsmissionen. Im Vergleich dazu ist Vega-C, die andere Trägerrakete der ESA, derzeit am Boden, während Ingenieure eine Neugestaltung der ausgefallenen Düse untersuchen.

Zu den gestarteten Satelliten gehörten auch drei CubeSats der Europäischen Kommission. Einer davon, Estlands ESTCube-2, ist ein schuhkartongroßer Satellit, der von Studenten entwickelt wurde. Bei Erfolg wird es die erste Demonstration der Plasmabremstechnologie im Orbit sein, die es dem Raumschiff ermöglicht, mithilfe eines treibstofffreien elektrischen Segelsystems zu manövrieren und Weltraummüll zu vermeiden. Dieses innovative Bremssystem basiert auf einer geladenen Leine aus ineinander verwobenen Aluminiumleitungen, die jeweils 30 Meter lang und so dünn wie ein menschliches Haar sind.

Definitionen:

– Cubesats: Kleine Satelliten mit standardisierten Abmessungen (normalerweise 10 x 10 x 10 cm), die für Weltraumforschung und Bildungszwecke konzipiert sind.

– Europäische Kommission: Die Exekutive der Europäischen Union, die für die Vorlage von Gesetzesvorschlägen und die Durchführung von Entscheidungen zuständig ist.

– Niedrige Erdumlaufbahn: Die Region des Weltraums innerhalb von etwa 2,000 Kilometern über der Erdoberfläche, in der Satelliten kreisen und in der die meisten bemannten Raumflüge stattfinden.

– Ionosphäre: Der Teil der oberen Erdatmosphäre, von etwa 60 Kilometern bis 1,000 Kilometern Höhe, in dem aufgrund der Sonnen- und kosmischen Strahlung Ionen und freie Elektronen existieren.