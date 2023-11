Die Reise der CubeSats: Neuartige Methode zur Landung auf einem Asteroiden getestet

In einem Jahr wird die Europäische Weltraumorganisation (ESA) die Mission Hera starten, die zweite bemannte Raumsonde, die den Asteroiden Didymos erforscht. Während die DART-Mission der NASA zuvor in Didymos‘ Mondmond Dimorphos stürzte, will Hera den zurückgebliebenen Einschlagskrater untersuchen und Aufschluss über die Verteidigung des Planeten gegen Asteroiden geben.

Im Rahmen des Planetary Defense-Programms der ESA besteht Heras Hauptaufgabe darin, die Auswirkungen der DART-Mission auf Dimorphos und Didymos zu untersuchen und Wissenschaftlern dabei zu helfen, mehr über die Abwehr potenzieller Bedrohungen der Erde durch Asteroiden zu erfahren. Darüber hinaus dient Hera als Technologiedemonstrationsmission und führt eine einzigartige Landemethode ein, die als Robust Ballistic Landings bekannt ist.

Die Landung auf einem rotierenden Asteroiden mit minimaler Schwerkraft bringt mehrere Herausforderungen mit sich. CubeSats, Milani und Juventus, jeweils etwa 12 kg schwer, werden Hera begleiten und ihre Instrumente nutzen, um die Untersuchung des binären Asteroiden zu verbessern. Zu diesen Instrumenten gehören ein Spektrometer, ein Thermogravimeter zum Nachweis flüchtiger und organischer Stoffe, ein Radar zur Untersuchung der inneren Struktur von Dimorphos und ein Gravimeter. Auch Kameras und Funkgeräte werden den Untersuchungsprozess unterstützen, der voraussichtlich etwa sechs Monate dauern wird.

Am Ende ihrer Mission sollen Milani und Juventus einen Landungsversuch auf Dimorphos unternehmen. In einem aktuellen Artikel des Hauptautors Iosto Fodde von der Universität Glasgow mit dem Titel „Design and Analysis of Robust Ballistic Landings on the Secondary of a Binary Asteroid“ wird eine neuartige Methode für die CubeSats vorgestellt, um eine erfolgreiche Landung zu erreichen.

Eine robuste ballistische Landung bezieht sich auf eine antriebslose Abstiegstechnik. Mithilfe der nicht-intrusiven Tschebyscheff-Interpolationstechnik (NCI) berechnen die CubeSats die Wachstumsrate möglicher Zustände über die Zeit. Dies trägt dazu bei, Aufprallgeschwindigkeiten und -winkel zu begrenzen und die Landebahn zu optimieren. Das Ergebnis ist eine Steigerung des Landeerfolgs um 20 % und eine deutliche Reduzierung der Landefläche im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.

Während komplexe und teure Missionen wie OSIRIS-REx der NASA die Bedeutung der Rückführung von Asteroidenproben zur Erde hervorgehoben haben, betonen die Autoren des Papiers, dass einfache Landungen von Raumfahrzeugen auf Asteroiden wertvolle wissenschaftliche Daten liefern. Diese Landungen liefern Einblicke in die innere Struktur und die Materialeigenschaften von Asteroiden und ermöglichen gleichzeitig In-situ-Messungen.

Angesichts der bevorstehenden Hera-Mission und des bahnbrechenden Landeversuchs der CubeSats sind Wissenschaftler und Ingenieure gespannt auf die möglichen Fortschritte bei der Asteroidenforschung. Die verbesserte Landungserfolgsrate der Robust Ballistic Landing-Methode öffnet Türen für zukünftige Missionen und erweitert unser Verständnis dieser kosmischen Objekte.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist der Zweck der Hera-Mission?

Ziel der Hera-Mission ist es, im Rahmen des Planetary Defense-Programms der ESA die Auswirkungen der DART-Mission der NASA auf den Asteroiden Didymos und seinen Mondmond Dimorphos zu untersuchen.

2. Was ist die robuste ballistische Landetechnik?

Robuste ballistische Landung bezieht sich auf eine antriebslose Abstiegsmethode, bei der CubeSats Aufprallgeschwindigkeiten und -winkel mithilfe der nicht-intrusiven Tschebyscheff-Interpolationstechnik (NCI) berechnen, um ihre Landebahnen zu optimieren.

3. Wie werden Milani und Juventus zur Hera-Mission beitragen?

Milani und Juventus, die CubeSats, die Hera begleiten, werden verschiedene Instrumente nutzen, um die Untersuchung des binären Asteroiden zu verbessern, darunter ein Spektrometer, ein Thermogravimeter, ein Radar, ein Gravimeter, Kameras und Funkgeräte.

4. Welche potenziellen Vorteile bieten Landungen auf Asteroidenoberflächen?

Landungen auf der Asteroidenoberfläche liefern wertvolle wissenschaftliche Daten über die innere Struktur und die Materialeigenschaften von Asteroiden. Darüber hinaus können In-situ-Messungen weitere Einblicke in diese kosmischen Objekte liefern.

5. Welche Verbesserungen bietet die Robust Ballistic Landing-Methode?

Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden erhöht die Robust Ballistic Landing-Technik die Landeerfolgsquote deutlich um 20 % und reduziert den Landeplatzbedarf der CubeSats.