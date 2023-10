Das Gaia-Observatorium der Europäischen Weltraumorganisation entdeckt eine halbe Million neue Sterne

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat kürzlich neue Daten ihres Gaia-Observatoriums veröffentlicht, die die Entdeckung von über einer halben Million bisher unbekannter Sterne und mehr als 150,000 Asteroiden offenbaren. Diese Daten sind Teil von Gaias dritter Datenveröffentlichung, wobei die erste Veröffentlichung im Juni 2022 erfolgte. Diese neu entdeckten Sterne befinden sich in Omega Centauri, dem größten von der Erde aus sichtbaren Kugelsternhaufen, der etwa 17,000 Lichtjahre entfernt liegt.

Die jüngsten Beobachtungen von Gaia haben insgesamt 1.8 Millionen Sterne innerhalb von Omega Centauri dokumentiert, wobei diese neuen Sterne vergleichsweise schwächer sind als die zuvor von der ESA entdeckten. Konkret sind die neu entdeckten Sterne 15-mal schwächer als ihre Gegenstücke im Sternhaufen.

Gaia hat erfolgreich 526,587 neue Sterne in der Omega-Centauri-Region identifiziert, die neun dicht besiedelte Gebiete umfasst. Bemerkenswert ist, dass das Observatorium nun mehr als zehnmal so viele Sterne im Kern des Sternhaufens beobachten kann. Diese neu gewonnenen Daten schließen nicht nur Lücken in der Kartierung von Gaia, sondern liefern auch wertvolle Einblicke in die Sternentstehung und -entwicklung.

Die Entdeckung dieser Sterne ermöglicht es Forschern, ihre Verteilung und Bewegung zu untersuchen und übertrifft damit das erwartete Potenzial von Gaia. Darüber hinaus stellen diese neu entdeckten Sterne eine der am dichtesten besiedelten Regionen dar, die Gaia in diesem Bereich des Weltraums beobachtet hat.

Obwohl Gaia ursprünglich nicht für die Kosmologie konzipiert war, hat sich das Observatorium, das sich seit 2013 im Orbit befindet, als äußerst effektiv bei der Sternentdeckung erwiesen. Es hat im Rahmen seiner verschiedenen Datenveröffentlichungen eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung zahlreicher Sterne gespielt. Darüber hinaus hat Gaia die Erstellung einer umfassenden und detaillierten Karte der Milchstraße ermöglicht und unsere Galaxie in beispielloser Detailliertheit enthüllt.

Quellen:

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)

– Gaia-Observatorium