Die geologischen Wunder von Noctis Labyrinthus auf dem Mars

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat ein simuliertes Video eines Fluges über den östlichen Teil von Noctis Labyrinthus auf dem Mars veröffentlicht und dabei Daten verwendet, die von ihrem Mars-Express-Orbiter gesammelt wurden. Das Video zeigt die geologischen Besonderheiten dieser faszinierenden Region.

Noctis Labyrinthus, was „Labyrinth der Nacht“ bedeutet, ist ein Netzwerk von Tälern zwischen drei riesigen Schildvulkanen in der Tharsis-Region des Mars. In der Tharsis-Region gibt es bedeutende Vulkane wie den Olympus Mons, den höchsten Vulkan im Sonnensystem. Diese Vulkane haben zusammen mit dem intensiven Vulkanismus in der Region eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Landschaft von Noctis Labyrinthus gespielt.

Eines der auffälligsten im Video sichtbaren Merkmale sind die Grabenstrukturen. Diese Gräben sind Segmente der Marskruste, die im Verhältnis zur Umgebung abgesunken sind. Sie sind das Ergebnis tektonischer Aktivität, die durch die Anhebung der Erdkruste aufgrund vulkanischer Aktivität verursacht wird. Einige Gräben innerhalb von Noctis Labyrinthus sind miteinander verbundene Canyons, bekannt als Valles Marineris, einer der größten Canyons im Sonnensystem.

Das Video verdeutlicht auch das beeindruckende Ausmaß dieser geologischen Formationen. Valles Marineris erstreckt sich über eine Länge von etwa 4,000 Kilometern und ist bis zu 200 Kilometer tief. Die Täler in Noctis Labyrinthus können bis zu 30 Kilometer breit und bis zu sechs Kilometer tief sein. Es können Erdrutsche und Dünenfelder beobachtet werden, die die dynamische Natur der Marsumgebung veranschaulichen.

Die Stereokamera des Mars-Express-Orbiters spielte eine entscheidende Rolle bei der Erfassung der detaillierten Tiefendaten von Noctis Labyrinthus. Durch die Untersuchung dieser geologischen Merkmale auf dem Mars können Wissenschaftler Einblicke in die vulkanische Geschichte und die tektonischen Prozesse des Planeten gewinnen.

Dieses simulierte Video bietet einen fesselnden Einblick in eines der geologischen Wunder des Mars und bietet Wissenschaftlern und Weltraumbegeisterten ein besseres Verständnis der faszinierenden Welt jenseits unserer eigenen.

