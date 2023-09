Testen von Kombucha-Kulturen auf Weltraumresilienz

By

Die ESA führt Tests an Kombucha-Kulturen durch, um ihre Widerstandsfähigkeit im Weltraum und ihr Potenzial zur Unterstützung der menschlichen Präsenz auf Mond und Mars zu bestimmen. Diese Kulturen, die für ihre fermentativen Eigenschaften und gesundheitlichen Vorteile bekannt sind, besitzen die Fähigkeit, in rauen Umgebungen auf der Erde zu überleben, was sie zu einem faszinierenden Thema für die Weltraumforschung macht.

Die Experimente wurden mit der Expose-Anlage auf der Internationalen Raumstation durchgeführt, wo Proben kosmischer Strahlung ausgesetzt und Marsbedingungen simuliert wurden. Eine bemerkenswerte Entdeckung war, dass ein Mikroorganismus namens Cyanobacterium in der Lage war, seine DNA zu reparieren und die Zellteilung wieder aufzunehmen, selbst nachdem er kosmischer Strahlung und Eisenionen ausgesetzt war, die bekanntermaßen erhebliche Schäden verursachen. Es wird angenommen, dass ein bestimmtes Gen, das sulA-Gen, eine entscheidende Rolle dabei spielt, die Zellteilung zu stoppen, bis der DNA-Schaden repariert ist.

Darüber hinaus zeigten die Experimente, dass Zellhaufen einen Mikrohabitat für kleinere Arten darstellen, der es ihnen ermöglicht, innerhalb größerer Zellgruppen, die Schutz bieten, durch den Raum zu „trampen“. Dies hat Auswirkungen auf das Verständnis, wie Zellcluster und Biofilme vor den extremen Bedingungen im Weltraum schützen und Kontaminationen bei Weltraummissionen verhindern können.

Neben der Erforschung des Potenzials zur Unterstützung der Weltraumbesiedelung könnten Kombucha-Kulturen auch als wertvolles Strahlungsmodell dienen. Durch die Untersuchung der Reaktion dieser Mikroorganismen auf Strahlung können Wissenschaftler Erkenntnisse zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit gewinnen und Strahlenschutzstrategien für Astronauten entwickeln.

Die Forscher stellen sich eine Zukunft vor, in der diese Kulturen dank ihrer Fähigkeit, Sauerstoff zu produzieren und als Biofabriken zu fungieren, auf dem Mond und dem Mars kultiviert werden könnten. Ihr Einsatz bei zukünftigen Weltraummissionen und bemannten Weltraumforschungsbemühungen könnte die Nachhaltigkeit dieser Bemühungen erheblich verbessern.

Insgesamt bietet das Testen von Kombucha-Kulturen im Weltraum vielversprechende Einblicke in die Widerstandsfähigkeit von Mikroorganismen und ihre potenziellen Anwendungen zur Unterstützung der langfristigen menschlichen Präsenz außerhalb der Erde.

Definitionen:

– Kombucha: Ein fermentiertes Teegetränk, das für seine gesundheitlichen Vorteile bekannt ist.

– Resilienz: Die Fähigkeit, schwierigen Bedingungen standzuhalten und sich davon zu erholen.

– Biofilm: Eine Gemeinschaft von Mikroorganismen, die eine Schutzschicht auf einer Oberfläche bilden.

– Kosmische Strahlung: Hochenergetische Teilchen aus dem Weltraum.

– Marsbedingungen: Bedingungen, die simuliert werden, um die Umgebung auf dem Mars nachzuahmen.

– SulA-Gen: Ein Gen, das die Zellteilung als Reaktion auf DNA-Schäden reguliert.

– Planetenschutz: Protokolle zur Verhinderung einer Kontamination zwischen Himmelskörpern.

– Cyanobakterium: Eine Bakterienart, die zur Photosynthese fähig ist.

– Mikrohabitat: Ein kleiner Lebensraum innerhalb eines größeren Ökosystems.

– Strahlungsmodell: Ein System zur Untersuchung der Auswirkungen von Strahlung auf lebende Organismen.

Quellen:

– Kombucha-Kulturen auf Weltraumresilienz getestet. (ESA)

– Planetenschutz. (ESA)