Das ROARS-Missionskonzept: Nutzung von Satellitenschwärmen zur Untersuchung der Sonnenaktivität und des Weltraumwetters

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat die Finanzierung einer Mission namens „Revealing the Orbital and Atmospheric Responses to Solar Activity“ (ROARS) genehmigt, die darauf abzielt, einen Schwarm von Satelliten zur Verbesserung wissenschaftlicher Beobachtungen zu nutzen. Durch die Verteilung wissenschaftlicher Nutzlasten auf mehrere CubeSats zielt die Mission darauf ab, wichtige Daten zur Sonnenaktivität und zum Weltraumwetter zu sammeln, die bei Kollisionen zwischen Satelliten und der Ansammlung von Weltraummüll eine wichtige Rolle spielen können.

CubeSats, kleine modulare Satelliten von der Größe eines Mikrowellenherds, werden mit fortschrittlichen Instrumenten ausgestattet, darunter Magnet- und Atmosphärensensoren sowie Laserkommunikationsfähigkeiten. Bodengestützte Laser und Radarinstrumente werden den Satellitenschwarm unterstützen. Gemeinsam werden diese Satelliten und Instrumente daran arbeiten, die Auswirkungen der Sonnenaktivität auf die obere Atmosphäre aufzudecken, wie etwa Änderungen des Luftwiderstands, die sich auf die Höhe der Satelliten auswirken können.

Sonnenaktivität kann dazu führen, dass sich die Atmosphäre ausdehnt, was zu einem erhöhten Luftwiderstand auf Satelliten und einer anschließenden Abnahme ihrer Höhe führt. Ziel der ROARS-Mission ist es, diesen Zusammenhang zwischen Weltraumwetter und Energiedeposition in der oberen Atmosphäre zu verstehen, mit dem Ziel, die Sicherheit von Satelliten zu gewährleisten, die für das tägliche Leben lebenswichtig sind.

Ravindra Desai, der leitende Forscher der Mission, erklärt, dass das Ziel der Mission darin besteht, ein umfassendes Verständnis darüber zu erlangen, wie sich das Weltraumwetter auf die obere Atmosphäre auswirkt und den Satellitenbetrieb bedroht. Auf diese Weise kann diese Mission dazu beitragen, eine sicherere Umgebung für die Weltraumforschung zu schaffen und die Vision der ESA zu unterstützen, die erdnahe Umlaufbahn als sichere Basis für Mond- und Marsexpeditionen zu nutzen.

Das schwarmbasierte Design der ROARS-Satelliten selbst ermöglicht die Vermeidung von Kollisionen und gewährleistet so die Sicherheit und Integrität der Mission. Darüber hinaus sind die Satelliten mit De-Orbital-Technologien ausgestattet, um eine kontrollierte Höhenreduzierung nach einem Zeitraum von fünf Jahren zu ermöglichen. Diese Maßnahme stellt sicher, dass der ROARS-Schwarm nicht zum Weltraummüllproblem beiträgt, das er angehen möchte.

Diese Konzeptmission eröffnet spannende Möglichkeiten, unser Verständnis des Weltraumwetters und seiner Auswirkungen auf den Satellitenbetrieb zu verbessern. Durch die Nutzung von Satellitenschwärmen zielt die ROARS-Mission darauf ab, wichtige Daten bereitzustellen, die die Sicherheit im Weltraum erhöhen und den Weg für die weitere Erforschung von Himmelskörpern ebnen können.

