Neue Entdeckung: Seltener Kampf zwischen Seelöwen und Oktopus mit der Kamera festgehalten

Lindsay Bryant, eine begeisterte Schwimmerin im Pazifischen Ozean vor Nanaimo, erlebte bei ihrem jüngsten Besuch an ihrem gewohnten Badeplatz eine Überraschung. Es war kurz nach Mittag am 16. November, als sie einen Seelöwen entdeckte, der im Wasser kämpfte. Fasziniert schnappte sie sich ihr Handy, um das Geschehen aufzuzeichnen.

Als sie mit ihrer Kamera heranzoomte, wurde Bryant klar, dass sie etwas wirklich Außergewöhnliches erlebte – einen Kampf zwischen einem Seelöwen und einem Oktopus. „Ich war total überrascht“, sagt sie. „Das ist so cool, dass genau das passiert ist. Es ist ziemlich toll, dass ich das festhalten durfte.“

Der aufregende Austausch dauerte etwa fünf intensive Minuten, wobei Bryant der einzige Zeuge dieser seltenen Begegnung war. „Ich war überrascht, weil ich noch nie einen Oktopus in freier Wildbahn gesehen habe, geschweige denn in einem Kampf mit einem Seelöwen“, fügt sie hinzu. Ihre Einschätzung der Situation war, dass der Seelöwe als Sieger hervorging, obwohl er offensichtlich einige Anstrengungen unternehmen musste, um sich seine Mahlzeit zu sichern.

Als die Meereszoologin Anna Hall Bryants Foto sah, drückte sie ihre Überraschung und Aufregung aus. Obwohl Seelöwen Kraken jagen, ist es äußerst ungewöhnlich, Zeuge eines solchen Kampfes an der Wasseroberfläche zu werden. Hall lobte Bryants Aufnahme als „fantastisches Foto“ und bemerkte, dass sie während ihrer umfangreichen Erfahrung auf dem Wasser noch nie ein ähnliches Szenario erlebt habe.

Für Bryant werden dieses erstaunliche Foto und Video für immer einen besonderen Platz in ihrer Sammlung einnehmen. Es war wirklich eine einmalige Gelegenheit. Ihre Begegnung erinnert an die unglaublichen Geheimnisse, die unter der Meeresoberfläche liegen, und an die Bedeutung der Erhaltung und Wertschätzung unserer Meeresökosysteme.

