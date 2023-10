Neuer Satellit bedroht erdgestützte Beobachtungen, so Studienergebnisse

By

Eine neue in Nature veröffentlichte Studie hat ergeben, dass der Prototyp-Satellit BlueWalker 3, der im September 2022 von AST SpaceMobile gestartet wurde, eine große Bedrohung für erdbasierte Beobachtungen des Universums darstellt. Der Satellit, der Teil eines Plans zur Errichtung von Mobilfunkmasten im Weltraum ist, ist einer von vielen Satelliten, die von verschiedenen Unternehmen in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht werden.

Beobachtungen von BlueWalker 3 wurden von professionellen und Amateurastronomen auf der ganzen Welt zusammengestellt und es wurde festgestellt, dass der Satellit so hell erschien wie zwei der hellsten Sterne am Nachthimmel. Seine große Antennenanordnung macht ihn zum hellsten Objekt am Nachthimmel nach Mond, Venus, Jupiter und sieben Sternen.

Die zunehmende Zahl von Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn, bei der Unternehmen wie SpaceX und Amazon Tausende von Satelliten für verschiedene Projekte starten, gibt Anlass zur Sorge. Diese Satelliten reflektieren Sonnenlicht zurück zur Erde, was möglicherweise zu hellen Streifen in astronomischen Bildern führt und wissenschaftliche Daten beeinträchtigt. Sie können auch zusätzliches Rauschen für die Radioastronomie verursachen und sich auf Empfänger und nahegelegene Radioastronomiebänder auswirken.

Der BlueWalker 3-Prototyp verfügt über das größte kommerzielle Kommunikationsarray, das jemals im Weltraum eingesetzt wurde, und seine Helligkeit hat seit dem Einsatz seines Antennenarrays erheblich zugenommen. Dieser Trend zu größeren und helleren Satelliten bereitet Astronomen Sorgen, da sie die von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) empfohlenen Helligkeitswerte überschreiten können.

Derzeit gibt es keine offiziellen Regeln, die die Helligkeit von Satelliten im Orbit regeln. Unternehmen wie SpaceX führen Gespräche mit der IAU, um die durch ihre Satelliten verursachten Störungen anzugehen. Die Autoren der Studie empfehlen, die Auswirkungen von Satelliten auf die Astronomie bei den Startgenehmigungsverfahren zu berücksichtigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verbreitung heller Satelliten wie BlueWalker 3 eine erhebliche Bedrohung für die erdgestützte Beobachtung des Universums darstellt. Die wachsende Zahl von Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn und ihre zunehmende Helligkeit müssen angegangen werden, um die Erhaltung wissenschaftlicher Daten und die Sichtbarkeit des Kosmos sicherzustellen.

Definitionen:

– Niedrige Erdumlaufbahn: Die Region des Weltraums innerhalb von 2,000 Kilometern (1,200 Meilen) von der Erdoberfläche

– Antennenarray: Eine Konfiguration mehrerer Antennenelemente, die zusammenarbeiten, um einen verbesserten Signalempfang oder eine verbesserte Signalübertragung zu erreichen

– International Astronomical Union (IAU): Eine Organisation, die die Wissenschaft der Astronomie auf internationaler Ebene fördert und schützt

Quellen:

– Nature (Studie veröffentlicht in): Keine URL angegeben

– Gizmodo: Keine URL angegeben