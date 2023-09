Gentechnisch veränderte Bakterien wandeln Plastikmüll in nützliche Chemikalien um

Eine bahnbrechende Studie von Forschern der University of Illinois Urbana-Champaign hat die erfolgreiche Entwicklung zweier synthetischer Bakterienstämme ergeben, die in der Lage sind, Plastikmüll in wertvolle Chemikalien umzuwandeln. Die manipulierten Bakterienstämme, die aus dem Bodenbakterium Pseudomonas putida gewonnen wurden, wurden speziell dafür entwickelt, Polyethylenterephthalat (PET) anzugreifen und es in Terephthalsäure und Ethylenglykol umzuwandeln.

Die daraus resultierenden Chemikalien haben ein breites Anwendungsspektrum in der verarbeitenden Industrie, einschließlich der Herstellung von Isolatoren, Schäumen, Beschichtungen, Klebstoffen und Nylon. Diese bahnbrechende Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, unterstreicht das Potenzial gentechnisch veränderter Bakterien bei der Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für die wachsende Krise der Plastikverschmutzung.

Zusätzlich zu ihrer Fähigkeit, PET in wertvolle Chemikalien umzuwandeln, wurde festgestellt, dass die manipulierten Bakterienstämme auch Plastik recyceln können, indem sie es in das biologisch abbaubare Polymer PHA und Muconat umwandeln. Dies unterstreicht das Potenzial der mikrobiellen Technik bei der Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit und der Suche nach innovativen Wegen zur Wiederverwendung und zum Recycling von Polymeren.

Das Forschungsprojekt wurde von der Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) gefördert und mit dem Future Insight Prize der Merck KGaA ausgezeichnet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die in der Studie geäußerten Ansichten ausschließlich die der Autoren sind und nicht die offizielle Politik des Verteidigungsministeriums oder der US-Regierung widerspiegeln.

Diese bahnbrechende Studie eröffnet neue Wege für das Upcycling von Polymeren und gibt Hoffnung für die Lösung des globalen Plastikmüllproblems. Durch die Nutzung der Kraft gentechnisch veränderter Bakterien können Wissenschaftler möglicherweise nachhaltige Alternativen zur herkömmlichen Kunststoffproduktion bieten und einen umweltfreundlicheren Ansatz bei der Materialherstellung fördern.

Quellen:

– Studium: University of Illinois Urbana-Champaign

– Finanzierung: Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) und der von der Merck KGaA gesponserte Future Insight Prize.