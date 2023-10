Kommender Workshop zur Bereitstellung von Orientierungshilfen für Rentner und ältere Menschen

In einem kürzlichen Interview im Morning Focus vom Montag sprach Alan Morrissey über einen bevorstehenden Workshop, der darauf abzielt, Personen, die in den Ruhestand gehen, und ältere Menschen zu unterstützen. Der für diesen Freitag geplante Workshop findet in der Court House Gallery in Ennis statt.

Der Clare Older People's Council, vertreten durch Maurice Harvey, hat in der Vergangenheit ähnliche Veranstaltungen organisiert, die der Zielgruppe erfolgreich wertvolle Orientierungshilfen bieten konnten. Der kommende Workshop soll auf diesem Erfolg aufbauen.

Sharon Cahir von Cahir & Co Solicitors erläuterte die Inhalte des Workshops, der wertvolle Informationen und Ratschläge für diejenigen bieten wird, die über den Ruhestand nachdenken, und für ältere Menschen. Obwohl spezifische Themen nicht erwähnt wurden, ist es wahrscheinlich, dass der Workshop Aspekte wie Finanzplanung, rechtliche Überlegungen, Gesundheit und Wohlbefinden sowie soziale Unterstützungssysteme abdecken wird.

Der Ruhestand kann für viele Menschen ein herausfordernder Übergang sein, und das Vorhandensein der erforderlichen Kenntnisse und Ressourcen kann den Prozess reibungsloser gestalten. Ziel dieses Workshops ist es, sich mit den Sorgen und Fragen auseinanderzusetzen, die in dieser Lebensphase auftauchen, und den Teilnehmern die Informationen zu vermitteln, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Court House Gallery in Ennis bietet einen idealen Ort für diesen Workshop und bietet den Teilnehmern einen komfortablen und zugänglichen Veranstaltungsort. Es ist wichtig zu beachten, dass die Anzahl der verfügbaren Plätze begrenzt sein kann. Daher ist es ratsam, sich frühzeitig anzumelden, um sich einen Platz zu sichern.

Durch die Teilnahme an diesem Workshop können Personen, die über den Ruhestand nachdenken, und ältere Menschen unschätzbare Erkenntnisse und Anleitungen erhalten, um diesen wichtigen Lebensübergang effektiv zu meistern. Ziel der Organisatoren ist es, ein unterstützendes und informatives Umfeld zu schaffen, in dem die Teilnehmer mit Experten und Kollegen in ähnlichen Situationen in Kontakt treten können.

