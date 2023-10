Dr. Vincent Funari schließt sich EmeritusDX an, um die Krebsdiagnostik zu revolutionieren

EmeritusDX, ein führendes Unternehmen für Krebsdiagnostik und -information, gab kürzlich die Aufnahme des angesehenen Genomikexperten Dr. Vincent Funari in seine Forschungs- und Innovationsteams bekannt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Integration genomischer Technologien in die Präzisionsmedizin wird Dr. Funaris Ernennung die Art und Weise, wie Krebspatienten diagnostiziert und behandelt werden, neu definieren.

Als vom California Department of Health Care Services lizenzierter Clinical Genetic Molecular Biologist Scientist (CGMBS) hat Dr. Funari seine Karriere der Weiterentwicklung des Bereichs der Präzisionsmedizin gewidmet, mit einem starken Fokus auf hämatologische und solide Tumoren. Sein Fachwissen und sein umfangreiches Netzwerk machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Führungsteam von EmeritusDX.

„Wir freuen uns sehr, Dr. Funari an Bord zu haben“, sagte Robert Embree, Chief Executive Officer von EmeritusDX. „Sein umfassender Forschungshintergrund, seine Erfahrung in der klinischen Genomik und seine Leidenschaft für Innovationen in der Präzisionsmedizin passen perfekt zu unserer Mission, erstklassige Patientenversorgung zu bieten.“

Dr. Funari teilt die Begeisterung des Unternehmens für diese neue Rolle und erklärt: „Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, dem EmeritusDX-Team beizutreten. Unser vorrangiges Ziel ist es, ein umfassendes Leistungsangebot anzubieten, das das gesamte Kontinuum der Krebsbehandlung abdeckt. Mit der uns zur Verfügung stehenden Spitzentechnologie werden wir einen erheblichen Einfluss auf das Leben von Krebspatienten haben.“

Das Engagement von EmeritusDX für Spitzenleistungen zeigt sich in den unübertroffenen Laborkapazitäten, die es ihnen ermöglichen, genaue und zeitnahe Ergebnisse zu liefern. Zu den Partnern des Unternehmens zählen renommierte Krankenhaus- und private Pathologielabore, Biotechnologieunternehmen, akademische Einrichtungen sowie Organisationen, die sich mit Auftragsforschung und pharmazeutischer Entwicklung befassen.

Mit der Aufnahme von Dr. Funari ist EmeritusDX bereit, die Krebsdiagnostik zu revolutionieren und umsetzbare klinische Informationen bereitzustellen, die als Grundlage für personalisierte Behandlungspläne dienen. Während das Unternehmen weiterhin die Grenzen der Präzisionsmedizin verschiebt, ist es weiterhin bestrebt, eine außergewöhnliche Patientenversorgung zu bieten und die Ergebnisse für Krebspatienten weltweit zu verbessern.

