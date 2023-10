Der Einfluss von Satelliten-Megakonstellationen auf die Radioastronomie: ein wachsendes Problem

By

In den letzten Jahrzehnten kam es am Nachthimmel zu einem dramatischen Anstieg der Zahl der Satelliten, die die Erde umkreisen. Was einst ein seltener Anblick war, ist heute dank des Starts Tausender Satelliten im letzten Jahrzehnt alltäglich geworden und für die kommenden Jahre sind Zehntausende weitere geplant. Während das Konzept der globalen Abdeckung durch Megakonstellationen wie Starlink verlockend ist, gibt es unbeabsichtigte Konsequenzen, die eine Bedrohung für unsere Verbindung mit dem Kosmos darstellen.

Aktuelle Forschungen von Wissenschaftlern der Curtin University haben Aufschluss über die schädlichen Auswirkungen dieser Satelliten-Megakonstellationen auf die Radioastronomie gegeben. Mithilfe von Radioteleskopen in Westaustralien entdeckten die Forscher, dass Starlink-Satelliten nicht nur Funksignale von bestimmten und lizenzierten Frequenzen stören, sondern auch Signale auf unerwarteten und unbeabsichtigten Frequenzen aussenden. Diese unbeabsichtigten Emissionen, die von der Bordelektronik der Satelliten ausgehen, stellen eine erhebliche Herausforderung für empfindliche Radioteleskope dar, die schwache Signale aus entfernten Winkeln des Universums auffangen sollen.

Diese Interferenz ist besonders problematisch für das Square Kilometre Array (SKA), das größte jemals geplante Radioobservatoriumsprojekt in Westaustralien. Das SKA, das seit 30 Jahren läuft und an dem 16 Länder beteiligt sind, musste an seinem Standort bereits erhebliche Investitionen und Anstrengungen unternehmen, um menschliche Eingriffe zu minimieren. Allerdings stellt die Entstehung von Satelliten-Megakonstellationen ein neues Hindernis dar, das nicht einfach zu überwinden ist.

Während Satellitenbetreiber wie SpaceX, das Starlink betreibt, derzeit keine Vorschriften verletzen, erfordert die Suche nach einer Lösung für dieses Problem Zusammenarbeit und guten Willen. Regulierungsbehörden wie die Internationale Fernmeldeunion müssen sich an die sich entwickelnden Technologien der Satellitenkonstellationen anpassen. Angesichts der langsamen Regulierungsentwicklung und der schnellen Entwicklung der Satellitentechnologien erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass die Radioastronomie kurzfristig geschützt wird.

Dennoch gibt es Anlass zum Optimismus. Die Ingenieure von SpaceX haben positiv mit dem Forschungsteam zusammengearbeitet und bereits Verbesserungen umgesetzt, um die Helligkeit von Starlink-Satelliten im sichtbaren Licht zu reduzieren. Um sicherzustellen, dass das zukünftige Verständnis der Menschheit über das Universum erhalten bleibt, sind größere Anstrengungen erforderlich, um die Emissionen im Radiowellenlängenbereich um den Faktor tausend oder mehr zu reduzieren.

Durch die Bewältigung dieser Herausforderung können wir danach streben, ein Gleichgewicht zwischen den Vorteilen der weltraumgestützten Kommunikation und unserer Fähigkeit, das Universum zu erforschen und zu verstehen, zu finden. Die Zusammenarbeit zwischen Satellitenbetreibern und der wissenschaftlichen Gemeinschaft wird von entscheidender Bedeutung sein, um Störungen abzumildern und die unschätzbaren Erkenntnisse, Entdeckungen und Technologien zu schützen, die unsere Zukunft prägen werden.

FAQ

1. Warum sind Satelliten-Megakonstellationen ein Problem für die Radioastronomie?

Satelliten-Megakonstellationen wie Starlink senden unbeabsichtigte Signale aus, die die Radioastronomie stören. Diese Emissionen stellen für Astronomen eine große Herausforderung dar, da empfindliche Radioteleskope, die schwache kosmische Signale erfassen sollen, von der Helligkeit dieser Satellitenemissionen überfordert sind.

2. Was ist das Square Kilometre Array (SKA)?

Das Square Kilometre Array ist das größte jemals konzipierte Radioobservatoriumsprojekt, an dem 16 Länder und jahrzehntelange Planung und Investitionen beteiligt sind. Allerdings ist der Standort der SKA in Westaustralien, der sorgfältig ausgewählt wurde, um menschliche Eingriffe zu minimieren, nun der Gefahr von Störungen durch Satelliten-Megakonstellationen ausgesetzt.

3. Verstoßen Satellitenbetreiber gegen Vorschriften?

Derzeit operieren Satellitenbetreiber wie SpaceX innerhalb des von der Internationalen Fernmeldeunion festgelegten Regulierungsrahmens. Da sich die Satellitentechnologie jedoch rasant weiterentwickelt, müssen die Vorschriften angepasst werden, um die Radioastronomie zu schützen.

4. Was wird getan, um dieses Problem anzugehen?

SpaceX hat seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit gezeigt und bereits Verbesserungen umgesetzt, um die Helligkeit von Starlink-Satelliten im sichtbaren Licht zu reduzieren. Allerdings sind größere Anstrengungen erforderlich, um die Emissionen im Radiowellenlängenbereich zu reduzieren, um erhebliche Störungen der Radioastronomie zu vermeiden.

5. Warum ist die Erhaltung der Radioastronomie wichtig?

Die Radioastronomie ermöglicht es uns, das Universum zu erforschen und zu verstehen und ermöglicht so grundlegende Entdeckungen und die Entwicklung von Technologien, die unsere Zukunft gestalten. Durch die Wahrung der Integrität der Radioastronomie wird sichergestellt, dass die Sicht der Menschheit auf das Universum nicht durch unbeabsichtigte Störungen beeinträchtigt wird.