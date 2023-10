SpaceX plant den Start von 144 Raketen im Jahr 2024, um den Starlink-Dienst zu erweitern

By

SpaceX, das von Elon Musk gegründete Luft- und Raumfahrtunternehmen, hat sich für 2024 ehrgeizige Ziele gesetzt. Nach Angaben eines Unternehmensvertreters plant SpaceX, im nächsten Jahr insgesamt 144 Raketen zu starten und damit seine eigenen Rekordstarts im Jahr 2023 zu übertreffen wird durch den Ausbau des Starlink-Satelliteninternetdienstes von SpaceX vorangetrieben.

Die Zahl der Starts durch SpaceX ist stetig gestiegen, da Starlink weiter wächst. Im Jahr 2021 gab es nur 31 Missionen, aber diese Zahl hat sich im Jahr 61 auf 2022 fast verdoppelt. Mit der Einführung des Direct to Cell-Dienstes von Starlink in Zusammenarbeit mit T-Mobile will SpaceX seine Startkapazität im nächsten Jahr weiter erhöhen.

Direct to Cell, auch bekannt als „Mobilfunkmast im Weltraum“, wird mobile Dienste über Starlink-Satelliten bereitstellen. Im Jahr 2024 werden Textnachrichtenfunktionen verfügbar sein, gefolgt von Anrufen und Surfen im Internet im Jahr 2025. Dieser Dienst wird besonders in Gebieten ohne Mobilfunkempfang von Vorteil sein, insbesondere in Notfällen.

Um sein Ziel von 144 Starts im Jahr 2024 zu erreichen, hat SpaceX die Automatisierung in seinen gesamten Prozess integriert. Um störungsbedingte Verzögerungen zu vermeiden, legt das Unternehmen Wert auf Zuverlässigkeit. Diese hohe Startfrequenz erfordert einen Start alle 2.5 Tage, verglichen mit der aktuellen Rate von einem Start alle 3.5 Tage.

Seit Mai 2019 hat SpaceX über 4,000 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Letzten Monat gab das Unternehmen bekannt, dass es die 2-Millionen-Kundenzahl seiner Internetdienste überschritten hat. Starlink ist in über 60 Ländern verfügbar und verbindet Kunden weltweit mit Highspeed-Internet.

Während SpaceX seinen Konkurrenten immer noch einen Schritt voraus ist, steigen auch andere Unternehmen wie Amazon mit seinem Projekt Kuiper in die weltraumgestützte Internetdienstleistungsbranche ein. Amazon von Jeff Bezos hat kürzlich die ersten beiden Prototyp-Satelliten für das Projekt Kuiper gestartet, das ähnlich wie Starlink Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen für abgelegene Gebiete bereitstellen soll.

Quellen:

– Ars Technica

– Insider