SpaceX startet 22 weitere Starlink-Satelliten in der 70. Orbitalmission des Jahres

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat 22 weitere seiner Starlink-Internetsatelliten erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Die Falcon-9-Rakete des Unternehmens startete nach einer kurzen Verzögerung aufgrund schlechter Wetterbedingungen von der Cape Canaveral Space Force Station. Dies ist die 70. Orbitalmission für SpaceX im Jahr 2023.

Die Falcon-9-Rakete kehrte nach dem Start zur Erde zurück und landete vertikal auf dem SpaceX-Drohnenschiff namens „Just Read the Instructions“. Diese erfolgreiche Landung ist das achte Mal, dass diese spezielle erste Stufe von Falcon 9 wiederverwendet wurde, wobei vier ihrer vorherigen Starts dem Einsatz von Starlink-Satelliten gewidmet waren.

Das Hauptaugenmerk dieser Mission lag auf der Stationierung von 22 Starlink-Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn. Die Starlink-Megakonstellation von SpaceX umfasst mittlerweile über 4,800 betriebsbereite Satelliten und ist damit eine der größten Satellitenkonstellationen in der Geschichte.

Die Falcon-9-Rakete hat in den Missionen von SpaceX in diesem Jahr eine entscheidende Rolle gespielt, wobei 66 der Starts des Unternehmens diese Rakete nutzten. Es zeichnet sich jedoch ein weiterer bemerkenswerter Start ab. Am 12. Oktober wird eine Falcon Heavy-Rakete die Asteroidenmission Psyche der NASA durchführen.

Zusätzlich zu seinen Satelliteneinsätzen hat SpaceX in diesem Jahr auch Fortschritte bei der Erforschung des Weltraums gemacht. Sie führten einen Testflug ihres Weltraumtransportsystems Starship durch, die Mission wurde jedoch aufgrund technischer Schwierigkeiten vorzeitig beendet.

SpaceX verschiebt weiterhin die Grenzen der Weltraumforschung und des Satelliteneinsatzes und festigt seine Position als führender Akteur in der Branche.

