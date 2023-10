Elon Musk plant, in den nächsten Jahren auf dem Mars zu landen

Während einer Videokonferenz auf dem International Astronautical Congress äußerte Elon Musk seinen Optimismus hinsichtlich der Fähigkeit von SpaceX, innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre erfolgreich auf dem Mars zu landen. Trotz Rückschlägen bei früheren Testflügen glaubt Musk, dass die Raumsonde Starship eine „gute Chance“ hat, bei ihrem zweiten Testflug die Umlaufbahn zu erreichen.

Der erste Testflug von SpaceX, der im April stattfand, stieß auf Schwierigkeiten, als sich die Oberstufe der Trägerrakete nicht trennte, was zu einer Explosion in der Luft führte. Anschließend ließ die FAA das Raumschiff am Boden und skizzierte 63 Korrekturmaßnahmen, die SpaceX umsetzen muss, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Die Aussage von Elon Musk deckt sich mit früheren Vorhersagen von SpaceX-Präsident und COO Gwynne Shotwell, die davon ausging, dass wir noch in diesem Jahrzehnt menschliche Präsenz auf dem Mars erleben könnten. Das Starship, bestehend aus dem Raumschiff Starship und der Super Heavy-Rakete, ist ein vollständig wiederverwendbares System, das für den Transport von Besatzung und Fracht zu verschiedenen Zielen, einschließlich der Erdumlaufbahn, dem Mond und dem Mars, entwickelt wurde.

Vor dem unglücklichen Start im April unternahm SpaceX im März 2021 einen Flugversuch, bei dem es ebenfalls zu einer feurigen Explosion kam. Als Reaktion darauf stellte die FAA SpaceX eine Liste von 75 Maßnahmen zur Verfügung, die umgesetzt werden mussten, um eine Startlizenz zu erhalten.

Obwohl der erste Start mit einer Explosion endete, hält Musk ihn für einen Erfolg, da SpaceX aus dem Vorfall lernen konnte. Bevor SpaceX jedoch zu einem weiteren Start übergehen kann, muss das Unternehmen die Genehmigung der FAA einholen und die Umweltgenehmigungsanforderungen des US Fish and Wildlife Service erfüllen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elon Musk weiterhin entschlossen ist, seine Ambitionen, den Mars zu erreichen, voranzutreiben. Trotz Rückschlägen entwickelt SpaceX sein Raumschiff Starship weiter weiter und strebt danach, in den nächsten Jahren erhebliche Fortschritte zu erzielen.

