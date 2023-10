Neue Studie nutzt lasergesteuerte leitende Filamente für neuromorphes Computing

By

Forscher der University of Science and Technology of China haben mit der Entwicklung einer dynamischen Netzwerkstruktur unter Verwendung lasergesteuerter leitender Filamente erhebliche Fortschritte auf dem Gebiet des neuromorphen Rechnens erzielt. Neuromorphic Computing ist ein aufstrebendes Gebiet, das darauf abzielt, Computersysteme zu entwickeln, die vom menschlichen Gehirn inspiriert sind, und die Hardwarekomponente war eine Herausforderung.

Das Team konzentrierte sich auf Mott-Materialien, die über einzigartige Übergangseigenschaften verfügen, die sie für neuromorphes Computing geeignet machen. Mott-Materialien unterliegen einer schnellen Änderung der elektrischen Leitfähigkeit und einem Übergang zwischen isolierendem und metallischem Zustand. Als Material ihrer Wahl wählten die Forscher Vanadiumdioxid (VO2), da es für verschiedene Anwendungen geeignet ist. VO2 durchläuft bei etwa 68° Celsius einen Metall-Isolator-Übergang (MIT), was bedeutet, dass es sich bei dieser spezifischen Temperatur von einem Isolator in einen Leiter verwandelt.

Die Fähigkeit von VO2, zwischen leitenden und nichtleitenden Zuständen zu wechseln, macht es ideal für neuromorphes Computing. Sein Verhalten ähnelt dem biologischer Neuronen und zeigt Veränderungen der elektrischen Leitfähigkeit, die der Stärke zwischen Neuronen im menschlichen Gehirn ähneln. Diese Anpassungsfähigkeit und Plastizität machen VO2 zu einer wertvollen Komponente für Stromkreise und fungieren als effizienter Schalter.

Die Forscher verwendeten fokussierte Laser und Quantensensoren, um die leitenden Filamente im VO2-Material zu manipulieren. Durch die präzise Kontrolle der Lage der Filamente konnten sie den Fluss elektrischer Signale regulieren, was dem Verhalten biologischer Synapsen ähnelte. Die hochauflösende Bildgebung und Analyse des VO2-Materials wurde mithilfe der ringförmigen Dunkelfeld-Rastertransmissionselektronenmikroskopie (STEM) mit hohem Winkel durchgeführt.

Die Ergebnisse der Studie zeigten eine langfristige und kurzfristige Potenzierung der künstlichen Synapsen, wobei die Kanäle durch Strom erneut aktiviert werden können. Das Forscherteam ist davon überzeugt, dass ihre Erkenntnisse großes Potenzial für die Entwicklung dynamischer Netzwerke haben, die die Funktionalität des menschlichen Nervensystems hinsichtlich Anpassungsfähigkeit und Reaktion auf äußere Reize nachahmen können.

Insgesamt stellt diese Studie einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet des neuromorphen Computings dar, bei dem lasergesteuerte leitende Filamente zur Schaffung einer dynamischen Netzwerkstruktur verwendet werden. Die Forschung liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten von Mott-Materialien und ihre möglichen Anwendungen beim Aufbau intelligenter Computersysteme.

