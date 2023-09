Elementaranalyse bestätigt Erstickung als Todesursache bei Opfern von Pompeji

Eine Elementaranalyse an Gipsabgüssen von Opfern des Vulkanausbruchs, der Pompeji begrub, hat bestätigt, dass Erstickung die wahrscheinliche Todesursache dieser Personen war. Die vom Archäologen Gianni Gallello von der Universität Valencia geleitete Studie nutzte tragbare Röntgenfluoreszenztechniken (RFA), um Einblicke in die letzten Momente der Menschen zu gewinnen, die während des Ausbruchs des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. in Pompeji lebten.

Die Gipsabgüsse der Opfer, die in den 1870er Jahren durch die Injektion von Gips in die Hohlräume erstellt wurden, die von verwesenden Körpern unter Vulkanasche entstanden sind, bieten eine einzigartige Gelegenheit, den Ausbruch und seine Folgen zu verstehen. Allerdings hat sich die Analyse des biologischen Materials in diesen Abgüssen aufgrund der Kontamination durch den Gips als schwierig erwiesen.

Die Forscher verwendeten tragbare RFA, um sechs Abgüsse aus der Gegend von Porta Nola und einen von Terme Suburbane in Pompeji zu scannen. Sie verglichen die elementare Zusammensetzung der Abgüsse mit denen von eingeäscherten Knochen aus der näheren Umgebung und begrabenen Knochen in Valencia, Spanien. Das Team konzentrierte sich auf das Phosphor-Kalzium-Verhältnis und entwickelte ein statistisches Modell zur Unterscheidung zwischen Gips und Knochen in den Abgüssen. Die mit Gips kontaminierten Knochen zeigten eine Ähnlichkeit mit dem Gips, während weniger kontaminierte Knochen verbrannten Knochen ähnelten, was auf chemische Prozesse hindeutete, bei denen Karbonate und Phosphate ausgelaugt wurden.

Die gesammelten Elementardaten liefern Beweise für die Schlussfolgerung, dass die Opfer von Porta Nola an Erstickung starben, die durch das Einatmen von Asche verursacht wurde, bevor sie von weiterem vulkanischem Material begraben wurden. Die Ähnlichkeit der gegossenen Knochen mit eingeäscherten Knochen in Kombination mit der liegenden und entspannten Haltung der Opfer deutet auf Erstickung als Todesursache hin.

Experten auf diesem Gebiet wie Piero Dellino, Professor für Vulkanologie an der Universität Bari, Italien, stimmen diesen Erkenntnissen zu. Dellino betont, dass die Opfer nicht durch die Mechanik des Ausbruchs getötet wurden, sondern durch das Einatmen von Asche. Er vermutet, dass die Dauer des Ausbruchs, die etwas länger als die atembare Zeit war, der fatale Faktor war.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung. Gallello betont den Wert eines multidisziplinären Ansatzes und erklärt, dass ihre Arbeit ein zusätzliches Werkzeug für die Untersuchung dieser bemerkenswerten Überreste darstellt. Dellino teilt diese Meinung und betont, dass das Studium der Geschichte von Vulkangebieten wie dem Vesuv es uns ermöglicht, aus der Vergangenheit zu lernen und uns besser auf die Zukunft vorzubereiten. Da der Vesuv einer der gefährlichsten Vulkane der Welt ist, hilft das Verständnis seiner Geschichte dabei, die Risiken für die 700,000 Menschen, die in der roten Zone rund um den Vulkan leben, zu mindern.

Insgesamt wirft die Elementaranalyse der Gipsabgüsse aus Pompeji neues Licht auf die Todesursache der Opfer des Ausbruchs. Durch die Kombination wissenschaftlicher Techniken und interdisziplinärer Zusammenarbeit können Forscher wertvolle Erkenntnisse über historische Ereignisse gewinnen und die Katastrophenvorsorge verbessern.

Quellen:

– Gianni Gallello, Archäologe an der Universität Valencia, Spanien

– Piero Dellino, Professor für Vulkanologie an der Universität Bari, Italien.