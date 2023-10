Neue Elektronenzustände in geschmolzenen Salzen könnten die Leistung salzbetriebener Reaktoren beeinträchtigen

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Elektronen bei der Wechselwirkung mit geschmolzenen Salzen drei verschiedene Zustände bilden können, ein Befund, der Auswirkungen auf die Leistung salzbetriebener Reaktoren haben könnte. Die Forscher des Oak Ridge National Laboratory und der University of Iowa simulierten die Einführung eines überschüssigen Elektrons in geschmolzenes Zinkchloridsalz und beobachteten drei mögliche Szenarien. In einem Szenario wird das Elektron Teil eines Molekülradikals mit zwei Zinkionen. In einem anderen Fall lokalisiert sich das Elektron auf einem einzelnen Zinkion. Im dritten Szenario verteilt sich das Elektron diffus über mehrere Salzionen.

Für zukünftige Kernkraftwerke werden Schmelzsalzreaktoren in Betracht gezogen, und es ist von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, wie sich Strahlung auf das Verhalten geschmolzener Salze auswirkt. Diese Studie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Elektronen und Salzen bei starker Strahlungseinwirkung. Die Forscher fanden heraus, dass das Elektron die Bildung verschiedener Spezies, darunter Zinkdimere und -monomere, erleichtern oder delokalisiert werden kann. Diese ersten Erkenntnisse werfen Fragen darüber auf, welche anderen Spezies sich in längerer Zeit bilden könnten und wie sie mit den Elektronen und Salzen reagieren könnten.

Diese Forschung ist Teil des Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) des DOE und wurde im Journal of Physical Chemistry B veröffentlicht. Das Team arbeitet daran, andere Formen der Reaktivität experimentell zu identifizieren. Die Studie liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Elektronen mit geschmolzenen Salzen interagieren, aber es gibt noch mehr zu erforschen. Zukünftige Forschungen werden andere Salzsysteme und die Auswirkungen von Strahlung auf geschmolzene Salze untersuchen.

Quelle: Oak Ridge National Laboratory