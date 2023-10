Forscher entwickeln härtere Keramik mit erhöhter Rissbeständigkeit

Forschern der University of California in San Diego ist ein Durchbruch in der Entwicklung von Keramik gelungen, indem sie Materialien entwickelt haben, die robuster und widerstandsfähiger gegen Risse sind. Durch die Verwendung einer Kombination von Metallatomen mit einer höheren Anzahl an Valenzelektronen in ihrer Außenhülle haben die Forscher einen Weg gefunden, die Fähigkeit der Keramik zu erhöhen, höheren Kräften und Spannungen standzuhalten.

Keramik ist für ihre außergewöhnlichen Eigenschaften bekannt, wie z. B. ihre Fähigkeit, hohen Temperaturen standzuhalten, Korrosion und Verschleiß zu widerstehen und ein leichtes Profil beizubehalten. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich Keramik für verschiedene Anwendungen, einschließlich Luft- und Raumfahrtkomponenten und Schutzbeschichtungen. Ein großer Nachteil war jedoch schon immer ihre Sprödigkeit, da sie bei Belastung leicht brechen.

Die Wissenschaftler konzentrierten ihre Studie auf eine Klasse von Keramiken, die als Hochentropiekarbide bezeichnet werden und ungeordnete Atomstrukturen aus Kohlenstoffatomen aufweisen, die mit mehreren Metallelementen aus der vierten, fünften und sechsten Spalte des Periodensystems verbunden sind. Es wurde entdeckt, dass Metalle der fünften und sechsten Säule, wie Titan, Niob und Wolfram, aufgrund ihrer höheren Anzahl an Valenzelektronen entscheidend für die Verbesserung der Zähigkeit der Keramiken sind.

Valenzelektronen sind Elektronen in der äußersten Schale eines Atoms, die an der Bindung mit anderen Atomen beteiligt sind. Durch den Einsatz von Metallen mit mehr Valenzelektronen konnten die Forscher die Widerstandsfähigkeit der Keramiken gegen Rissbildung bei mechanischer Belastung verbessern. Die Keramik zeigte ein duktileres Verhalten, ähnlich wie Metalle, was bedeutet, dass sie sich stärker verformen konnte, bevor sie brach.

Durch Computersimulationen sowie experimentelle Herstellung und Tests identifizierte das Team zwei Karbide mit hoher Entropie, die eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Rissbildung zeigten. Diese Materialien waren in der Lage, sich zu verformen oder zu dehnen, wenn sie mechanischer Belastung oder Belastung ausgesetzt wurden, anstatt die typische spröde Reaktion von Keramiken zu zeigen. Bindungen innerhalb der Materialien wurden neu organisiert, um atomgroße Öffnungen zu überbrücken, die sich beim Durchstechen oder Auseinanderziehen der Materialien bildeten, wodurch die Bildung von Rissen verhindert wurde.

Die Herausforderung besteht nun darin, die Produktion dieser robusten Keramik für kommerzielle Anwendungen zu steigern. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren, die auf Hochleistungskeramikmaterialien angewiesen sind, von der Luft- und Raumfahrt bis zur Biomedizin. Die erhöhte Zähigkeit der Keramik öffnet auch Türen für extreme Anwendungen, beispielsweise als Vorderkanten für Hyperschallfahrzeuge, wo sie wichtige Komponenten schützen und es den Fahrzeugen ermöglichen können, Überschallflügen besser standzuhalten.

Diese Arbeit wurde vom Swedish Research Council, dem Competence Center Functional Nanoscale Materials, der Olle Engkvist Foundation, dem Materials Research Center des UC San Diego Department of NanoEngineering, dem National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, der ARCS Foundation und der Oerlikon Group unterstützt.

