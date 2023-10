Neuartige proteomische Technik ist vielversprechend für die Analyse posttranslationaler Proteinmodifikationen

Eine kürzlich im Journal of the American Society for Mass Spectrometry veröffentlichte Studie stellt eine neue proteomische Technik vor, die die Analyse posttranslationaler Proteinmodifikationen (PTMs) revolutionieren könnte. PTMs sind chemische Modifikationen, die an Proteinen nach deren Synthese auftreten und deren Aktivität und Lokalisierung beeinflussen.

Traditionell ist die kollisionsinduzierte Dissoziation (CID) die Methode der Wahl zur Untersuchung von PTMs. Allerdings hat diese Methode ihre Grenzen, wie z. B. Neutralverluste und unvollständige Sequenzierung labiler PTM-Gruppen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, führten die Forscher als alternativen Ansatz die elektronenaktivierte Dissoziation (EAD) ein.

Das Forschungsteam bewertete die Leistung von EAD im Vergleich zu CID mithilfe eines schnell scannenden Quadrupol-Flugzeit-Massenspektrometers (QTOF). Ihre Ergebnisse zeigten, dass EAD bei der PTM-Analyse erhebliche Vorteile bietet. Es kann labile Modifikationen wie Malonylgruppen bewahren und neutrale Verluste verhindern. EAD bietet außerdem eine hervorragende Peptidsequenzabdeckung und liefert starke Fragmentionen für die Lokalisierung der PTM-Stelle. Dies macht es zu einem idealen Kandidaten für die präzise Charakterisierung von PTMs, selbst in komplexen Proteinmischungen.

Die Studie führte außerdem eine neuartige Trap-and-Release-Technologie ein, die den Arbeitszyklus des Spektrometers verbesserte und zu erheblichen Verbesserungen der MS/MS-Empfindlichkeit führte. Es wird erwartet, dass die verbesserte Empfindlichkeit und Datenqualität von EAD für Proteomikforscher, die PTMs mit hoher Präzision identifizieren und quantifizieren möchten, von entscheidender Bedeutung sein wird.

Die Evaluierung quantitativer EAD-Workflows, insbesondere paralleler Reaktionsüberwachungstests (PRM), zeigte eine hohe Reproduzierbarkeit, Linearität und Quantifizierungsgenauigkeit. Dies bedeutet, dass Forscher sich bei der präzisen und zuverlässigen PTM-Quantifizierung, einem entscheidenden Aspekt der Proteomikforschung, auf EAD verlassen können.

Insgesamt ist diese neuartige proteomische Technik vielversprechend, um unser Verständnis zellulärer Prozesse und Signalübertragung auf molekularer Ebene voranzutreiben. Es hat das Potenzial, neue Wege der Forschung zu eröffnen und zu Durchbrüchen in Bereichen wie Zellbiologie, Biochemie und Medizin beizutragen.

Bons, J.; Hunter, CL; Chupalov, R.; Causon, J.; Antonoplis, A.; Rose, J.; MacLean, B.; Schilling, B. Lokalisierung und Quantifizierung posttranslationaler Modifikationen von Proteinen mithilfe elektronenaktivierter Dissoziationsfragmentierung auf einem Flugzeit-Massenspektrometer mit schneller Erfassung. Zeitschrift der American Society for Mass Spectrometry 2023, 34, 10, 2199–2210. DOI:10.1021/jasms.3c00144.